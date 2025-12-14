مؤتمر “عام على التحرير.. أفق وتحديات” يناقش واقع المؤسستين العسكرية والأمنية في سوريا
بازار خيري في كنيسة مار سركيس للأرمن الأرثوذكس في دمشق بمناسبة عيد الميلاد
“أفق التعاون الاقتصادي بعد الأسد” جلسة حوارية ضمن مؤتمر “عام على التحرير”
“أفق التعافي الاقتصادي في سوريا بعد الأسد” جلسة حوارية في مؤتمر “عام على التحرير” في دمشق
مشاركون في مؤتمر عام على التحرير: أهمية بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الجيش والأمن
الأطراف الصناعية في سوريا.. تكنولوجيا تعيد الحركة وتمنح الأمل
ورشة عمل في محافظة إدلب بعنوان “مناقشة خطة عام 2025 وتقييم احتياجات عام 2026”
افتتاح فرن النصر في مدينة سراقب بريف إدلب بعد إعادة تأهيله
