مؤتمر “عام على التحرير.. أفق وتحديات” يناقش واقع المؤسستين العسكرية والأمنية في سوريا

طفلة تحتفي بالرئيس أحمد الشرع بقصيدة شعرية خلال مشاركته في حملة الوفاء لإدلب
وفد طبي سعودي يجري عمليات زراعة قوقعة (حلزون) لأطفال ‏فاقدي ‏السمع في مشفى المواساة الجامعي بدمشق
المخطط التنظيمي بين الواقع والمأمول ورشة عمل لبحث ملف الإسكان في محافظة حماة
مراكز خدمة المواطن في دمشق… جهود متواصلة لتسهيل حصول المواطنين على الأوراق الرسمية
المحامي العام بدمشق: جهود مكثفة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية المجتمع من الفتنة والاحتيال
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى