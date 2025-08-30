الأمم المتحدة تشارك بجناح متميز في معرض دمشق الدولي

القائد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني يستقبلان وفداً عمانياً في العاصمة دمشق
آراء عدد من طلاب الشهادة الثانوية بفرعيها العلمي والأدبي في دمشق حول مستوى الأسئلة لماد
العلم السوري يرفرف عالياً في سماء ساحة السبع بحرات بإدلب إحياء لذكرى الثورة السورية
استشهاد مدني واعتقال آخرين خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لبلدة بيت جن بريف دمشق
سانا تستطلع آراء عدد من أهالي حلب حول مدى وفرة مادة الغاز المنزلي مقارنة بفترة ما قبل سقوط النظام البائد
