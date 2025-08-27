قافلة مساعدات إغاثية وعذائية تصل إلى جسر مدينة إزرع متوجهة إلى محافظة السويداء

المبادرة الأهلية لحل الأزمة في السويداء تؤكد أهمية الحوار ونبذ التحريض الطائفي
افتتاح قسم العمليات الجراحية الخاصة بالأطفال في مشفى الأطفال بحلب
جهود استثنائية يبذلها العاملون في المؤسسة السورية للمعارض لإعادة تأهيل مدينة المعارض بريف دمشق
رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب يتحدث عن اللقاء مع البطريرك يوحنا العاشر
رئيس مجلس إدارة شركة المها الدولية يتحدث لـ سانا حول أهمية مشروع مدينة “بوابة دمشق”
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى