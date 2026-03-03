أهالي الرقة يؤكدون حاجة المحافظة لجامعة تتيح للشباب متابعة دراستهم داخل مدينتهم

عشائر الصنمين في ريف درعا تتجاوز الخلافات وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والاستقرار
جولات رقابية على مطاعم ومعامل الحلويات في درعا لضمان سلامة وجودة المنتجات
شركة سكر حمص تواصل إنتاج وتوزيع الخميرة الطرية
“شهداء الفرات” ماراثون للسباحة بمشاركة كبيرة من جميع الفئات
أجواء آمنة واستعدادات أمنية على أعلى مستوى في معرض دمشق الدولي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى