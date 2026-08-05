السورية للكهرباء والحرفي السعودية توقعان 3 اتفاقيات في مجال إنتاج الطاقة

دمشق-سانا

وقّعت الشركة السورية للكهرباء “SEC” مع شركة الحرفي السعودية للمقاولات، اليوم الأربعاء في مبنى الشركة بدمشق ‏ثلاث اتفاقيات في مجال إنتاج الطاقة.

وأفاد مراسل سانا بأن الاتفاقيات تشمل تنفيذ مشاريع لمحطات الطاقة الشمسية في منطقة وديان الربيع بريف دمشق باستطاعة إجمالية 760 ميغاواط مع أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 1077 ميغاواط.

يشار الى أن المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء وقعت في شباط الماضي مذكرة تفاهم مع شركة الحرفي السعودية للمقاولات لتنفيذ مشروع طاقة شمسية بقدرة 210 ميغا واط مدعوم بطاقة تخزين بطاريات بقدرة 827 ميغا واط/ساعة.