رابطة العالم الإسلامي تدين رفض إسرائيل استكمال خطة إنهاء الحرب في غزة ‏

‏ ‏الرياض-سانا‏

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‏ أدانت رابطة العالم الإسلامي بشدة، اليوم الأحد، رفض إسرائيل المعلن لخارطة الطريق الخاصة باستكمال تنفيذ خطة الرئيس ‏الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، ورفضها إقامة الدولة الفلسطينية.‏

ووفق بيان للأمانة العامة للرابطة نشرته عبر منصة «إكس»، ندّد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين محمد بن عبد ‏الكريم العيسى بهذا الرفض، معتبراً أنه امتداد للسياسات الإسرائيلية التي تنتهك القوانين والقرارات الأممية وتقوض مساعي ‏السلام.‏

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وشدد العيسى على ضرورة إلزام إسرائيل بالامتثال للالتزامات المنصوص عليها في خطة الرئيس الأمريكي وخارطة الطريق ‏المرتبطة بها، والمضي في تنفيذ المرحلة الثانية، والحيلولة دون عرقلة أي طرف لتنفيذها.‏

ونوّه العيسى بالبيان الصادر عن وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن وباكستان وإندونيسيا وتركيا وقطر والإمارات، مؤكداً ‏أهمية تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وفق مسار حل الدولتين ‏والقرارات الدولية، بما يحقق السلام العادل والدائم في المنطقة.‏

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وكان وزراء خارجية الدول الثماني أكدوا، في بيان مشترك اليوم، ضرورة استمرار الانخراط الأمريكي لضمان التزام إسرائيل ‏بالترتيبات الواردة في الخطة وخارطة الطريق، محملين سلطات الاحتلال مسؤولية التبعات الناجمة عن عرقلة التنفيذ أو تأخيره، ‏بما في ذلك تدهور الأوضاع في قطاع غزة وتعطيل جهود إنهاء الحرب.‏