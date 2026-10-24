الشبكة اليمنية توثق 21 انتهاكاً وجريمة لميليشيا الحوثي في تعز خلال 24 ساعة

عدن-سانا

وثّقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات اليوم السبت، ارتكاب ميليشيا الحوثي 21 جريمة وانتهاكاً في محافظة تعز اليمنية خلال الساعات الـ24 الماضية، إلى جانب إطلاق نحو 213 مقذوفاً على مناطق سكنية، في ظل استمرار الحصار والقيود المفروضة على حركة المدنيين ووصول الإمدادات الأساسية.

وأوضحت الشبكة في تقرير نشر على موقعها الرسمي، أن الانتهاكات شملت القتل والإصابة بالقصف والقنص، واختطاف أربعة مواطنين واحتجازهم في أماكن مجهولة، ومداهمة ونهب ثلاثة منازل، إضافة إلى تضرر سبعة منازل، بينها منزلان دُمّرا كلياً.

وأشار التقرير إلى مقتل طفلين وإصابة ثلاثة مدنيين، بينهم امرأتان، جراء الاعتداءات، لافتاً إلى أن القصف والقنص استهدفا قرى ومناطق سكنية في مديريات صبر الموادم والمسراخ والضباب، ما أثار الخوف والهلع بين السكان، ولا سيما الأطفال والنساء.

وفي قرية كحلان بمديرية صبر الموادم، استُهدف منزلان بقذائف الهاون، ما أدى إلى أضرار مادية ونفوق مواشٍ، دون تسجيل إصابات بين أفراد الأسرتين.

كما رصدت الشبكة استقطاب ميليشيا الحوثي شباباً من فئة المهمشين في منطقة السامقة بمديرية المعافر، لإخضاعهم لدورات ثقافية وتدريبية تمهيداً لإلحاقهم بجبهات القتال جنوبي المحافظة، محذرة من مخاطر التجنيد والاستغلال.

ودعت الشبكة المجتمع الدولي إلى التحرك لحماية المدنيين ووقف القصف على الأحياء السكنية، ورفع الحصار وفتح الطرق وضمان وصول الغذاء والدواء والوقود، مطالبة بتقديم دعم إنساني وصحي عاجل للمرافق الطبية، وتيسير نقل الحالات الحرجة، وإجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وكانت الشبكة أعلنت أمس الجمعة توثيق 1891 جريمة وانتهاكاً ارتكبتها ميليشيا ‏الحوثي بحق المدنيين والأعيان المدنية في محافظة تعز، خلال الفترة الممتدة من ‏الأول من أيلول حتى 22 تشرين الأول 2026، محذرة من تفاقم الأوضاع الإنسانية ‏جراء التصعيد العسكري وتشديد الحصار على المحافظة.‏