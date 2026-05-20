وكالة تنمية الاقتصاد الفرنسي: أكثر من 600 شركة فرنسية تعمل حالياً في الإمارات

أبو ظبي-سانا

أكد الرئيس التنفيذي للوكالة الوطنية لتنمية الاقتصاد الفرنسي لويس مارغريت أن فرنسا والإمارات تملكان عناصر تكامل اقتصادي واعدة، مشيراً إلى أن قطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والصناعة، إلى جانب الدفاع والطاقة والبنية التحتية، تمثل ركائز أساسية لتعميق الشراكات بين الجانبين.



ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن مارغريت قوله خلال جلسة حوارية في دبي اليوم الأربعاء: إن “حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 10.8 مليارات يورو في عام 2025، بنمو نسبته 27 بالمئة، فيما وصل حجم التبادل التجاري بين فرنسا ومنطقة الخليج إلى 24.9 مليار يورو”، مبينّاً أن هناك أكثر من 600 شركة فرنسية بمختلف الأحجام تعمل حالياً في الإمارات.



وأوضح مارغريت أن زيارته تهدف إلى تعميق التعاون الثنائي، وتسريع تدفقات الاستثمار، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية في القطاعات الرئيسية التي تشكل مستقبل الاقتصاد العالمي، لافتاً إلى أن الإمارات باتت شريكاً متزايد الأهمية لبلاده في بناء صناعات المستقبل.



وكان الرئيس التنفيذي لـ “بيزنس فرانس” التقى خلال زيارته عدداً من المسؤولين وصناع القرار الاقتصادي الإماراتي حيث تركزت المناقشات على فرص الاستثمار الاستراتيجية، والذكاء الاصطناعي، والصناعات المتقدمة، والسياحة، والتعاون الاقتصادي طويل الأمد.