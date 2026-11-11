مصطفى: محاكمة مسؤولين سابقين تكشف دور المشافي العسكرية في إخفاء مصير المعتقلين‏

دمشق-سانا
أكد مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى، أن محاكمة مسؤولين سابقين في منظومة الطبابة الشرعية تفتح ملف دور المشافي العسكرية في إخفاء مصير المعتقلين وتزوير أسباب وفاتهم، وتكشف جوانب من آليات الانتهاكات التي ارتُكبت خلال عهد النظام البائد، والأدوار التي يُشتبه في اضطلاع بعض العاملين في المؤسسات الطبية بها، سواء في تنفيذ تلك الانتهاكات أو التستر عليها.
وأوضح مصطفى في تصريح إعلامي اليوم الأربعاء، أن محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق عقدت أمس الثلاثاء عشر جلسات قضائية، توزعت بين استكمال محاكمات قائمة وبدء أخرى جديدة، ضمن مسار محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت خلال عهد النظام البائد.
محاكمة العميد السابق أكرم الشعار
وبيّن مصطفى أن أبرز القضايا التي نظرت فيها المحكمة تمثلت في محاكمة العميد السابق أكرم الشعار، رئيس شعبة الطبابة الشرعية في مشفى تشرين العسكري، بتهمة التدخل بالتعذيب المفضي إلى الموت مرات متعددة، بوصفها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح أن أوراق الدعوى تُليت بحضور المتهم، وقدمت النيابة لائحة اتهام من ست صفحات تضمنت أسماء شهود الحق العام، فيما أنكر الشعار التهم المنسوبة إليه وتراجع عن أقواله الأولية، وقررت المحكمة دعوة الشهود وتأجيل الجلسة إلى الـ18 من تشرين الثاني الجاري.
ولفت مصطفى إلى أن أهمية القضية ترتبط بالموقع الوظيفي الذي شغله المتهم، والدور المنسوب إليه في رئاسة لجان الخبرة الثلاثية التي كانت تجري الكشف على جثامين المعتقلين المتوفين، مبيناً أن الوقائع والاتهامات المعروضة أمام المحكمة تطرح أسئلة جوهرية حول دور بعض كوادر الطبابة الشرعية في التعامل مع الجثامين وتحديد هويات أصحابها، وتوثيق آثار التعذيب، وإعداد التقارير المتعلقة بأسباب الوفاة.
وأضاف أن هذه القضية تندرج ضمن ملف أوسع يتناول دور عدد من المشافي، ولا سيما مشفى 601 ومشفى تشرين العسكري ومشفى حرستا، في الوقائع المرتبطة بإخفاء هويات معتقلين وجثامينهم، وإصدار تقارير عن أسباب الوفاة يُشتبه في عدم مطابقتها للواقع، مشدداً على أن كشف الحقيقة يتطلب تحديد المسؤوليات الفردية عنها استناداً إلى الأدلة والإجراءات القضائية.
محاكمة الطبيب الشرعي السابق أيمن خلو
وأشار مصطفى إلى أن الجلسات شهدت أيضاً محاكمة العقيد الطبيب الشرعي السابق أيمن خلو، بما يسلط الضوء على أهمية التحقيق في الأدوار التي اضطلع بها العاملون في منظومة الطبابة الشرعية، ومدى ارتباط الممارسات المنسوبة إليهم بالانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون داخل مراكز الاحتجاز والمشافي العسكرية.
وأكد أن أهمية هذه المحاكمات لا تقتصر على مساءلة المتهمين عن أفعال محددة بل تمتد إلى كشف آليات الانتهاكات والمؤسسات والأدوار التي أسهمت في وقوعها أو التستر عليها، بما يساعد على تكوين صورة أكثر اكتمالاً للحقيقة، ويضمن أن تقوم المساءلة على المسؤولية الفردية والأدلة والإجراءات القضائية العادلة.
وشدد مصطفى على أن إدارة المساءلة والمحاسبة تتعامل مع هذه الملفات وفق متطلبات الدقة في توثيق الوقائع، وعدم اختزال المسؤولية في المواقع الوظيفية، وصولاً إلى تحديد مسؤولية كل شخص وفق ما يثبت أمام القضاء، وبما يكفل حق الضحايا وذويهم في معرفة الحقيقة والإنصاف.
ويُعد ملف المعتقلين الذين قضوا في مراكز الاحتجاز والمشافي العسكرية خلال عهد النظام البائد أحد الملفات الأساسية في مسار كشف مصير المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، في ضوء ما تتضمنه الشهادات والوثائق من وقائع حول التعذيب وظروف الوفاة والتعامل مع جثامين الضحايا.
وتكتسب الوثائق الطبية والشرعية أهمية خاصة في هذا المسار، لما توفره من أدلة يمكن الاستناد إليها في التحقق من هويات المتوفين وأسباب وفاتهم، وتوثيق آثار التعذيب، وكشف مدى تطابق التقارير الطبية مع الوقائع، بما يسهم في تحديد المسؤوليات ومساعدة ذوي الضحايا على معرفة مصير أبنائهم.