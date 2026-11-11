مصطفى: محاكمة مسؤولين سابقين تكشف دور المشافي العسكرية في إخفاء مصير المعتقلين‏

دمشق-سانا‏

أكد مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى، أن محاكمة مسؤولين سابقين في ‌‏منظومة الطبابة الشرعية تفتح ملف دور المشافي العسكرية في إخفاء مصير المعتقلين وتزوير أسباب وفاتهم، وتكشف ‌‏جوانب من آليات الانتهاكات التي ارتُكبت خلال عهد النظام البائد، والأدوار التي يُشتبه في اضطلاع بعض العاملين في ‌‏المؤسسات الطبية بها، سواء في تنفيذ تلك الانتهاكات أو التستر عليها.‏

وأوضح مصطفى في تصريح إعلامي اليوم الأربعاء، أن محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في ‌‏دمشق عقدت أمس الثلاثاء عشر جلسات قضائية، توزعت بين استكمال محاكمات قائمة وبدء أخرى جديدة، ضمن ‌‏مسار محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت خلال عهد النظام البائد.‏

محاكمة العميد السابق أكرم الشعار

وبيّن مصطفى أن أبرز القضايا التي نظرت فيها المحكمة تمثلت في محاكمة العميد السابق أكرم الشعار، رئيس شعبة ‌‏الطبابة الشرعية في مشفى تشرين العسكري، بتهمة التدخل بالتعذيب المفضي إلى الموت مرات متعددة، بوصفها جرائم ‌‏حرب وجرائم ضد الإنسانية.‏

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وأوضح أن أوراق الدعوى تُليت بحضور المتهم، وقدمت النيابة لائحة اتهام من ست صفحات تضمنت أسماء شهود ‌‏الحق العام، فيما أنكر الشعار التهم المنسوبة إليه وتراجع عن أقواله الأولية، وقررت المحكمة دعوة الشهود وتأجيل ‌‏الجلسة إلى الـ18 من تشرين الثاني الجاري.‏

ولفت مصطفى إلى أن أهمية القضية ترتبط بالموقع الوظيفي الذي شغله المتهم، والدور المنسوب إليه في رئاسة لجان ‌‏الخبرة الثلاثية التي كانت تجري الكشف على جثامين المعتقلين المتوفين، مبيناً أن الوقائع والاتهامات المعروضة أمام ‌‏المحكمة تطرح أسئلة جوهرية حول دور بعض كوادر الطبابة الشرعية في التعامل مع الجثامين وتحديد هويات ‌‏أصحابها، وتوثيق آثار التعذيب، وإعداد التقارير المتعلقة بأسباب الوفاة.‏

وأضاف أن هذه القضية تندرج ضمن ملف أوسع يتناول دور عدد من المشافي، ولا سيما مشفى 601 ومشفى تشرين ‌‏العسكري ومشفى حرستا، في الوقائع المرتبطة بإخفاء هويات معتقلين وجثامينهم، وإصدار تقارير عن أسباب الوفاة ‌‏يُشتبه في عدم مطابقتها للواقع، مشدداً على أن كشف الحقيقة يتطلب تحديد المسؤوليات الفردية عنها استناداً إلى الأدلة ‌‏والإجراءات القضائية.‏

محاكمة الطبيب الشرعي السابق أيمن خلو

وأشار مصطفى إلى أن الجلسات شهدت أيضاً محاكمة العقيد الطبيب الشرعي السابق أيمن خلو، بما يسلط الضوء على ‏أهمية ‏التحقيق في الأدوار التي اضطلع بها العاملون في منظومة الطبابة الشرعية، ومدى ارتباط الممارسات المنسوبة ‏إليهم ‏بالانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون داخل مراكز الاحتجاز والمشافي العسكرية.‏

وأكد أن أهمية هذه المحاكمات لا تقتصر على ‏مساءلة المتهمين عن أفعال محددة بل تمتد إلى كشف آليات الانتهاكات ‌‏والمؤسسات والأدوار التي أسهمت في ‏ وقوعها أو التستر عليها، بما يساعد على تكوين صورة أكثر اكتمالاً للحقيقة، ‌‏ويضمن أن تقوم المساءلة على المسؤولية الفردية والأدلة والإجراءات القضائية العادلة‏.‏

وشدد مصطفى على أن إدارة المساءلة والمحاسبة تتعامل مع هذه الملفات وفق متطلبات الدقة في توثيق الوقائع، وعدم ‌‏اختزال المسؤولية في المواقع الوظيفية، وصولاً إلى تحديد مسؤولية كل شخص وفق ما يثبت أمام القضاء، وبما يكفل ‌‏حق الضحايا وذويهم في معرفة الحقيقة والإنصاف.‏

‏ ويُعد ملف المعتقلين الذين قضوا في مراكز الاحتجاز والمشافي العسكرية خلال عهد النظام البائد أحد الملفات الأساسية ‌‏في مسار كشف مصير المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، في ضوء ما تتضمنه الشهادات والوثائق من ‌‏وقائع‏ حول التعذيب وظروف الوفاة والتعامل مع جثامين الضحايا.‏

وتكتسب الوثائق الطبية والشرعية أهمية خاصة في هذا المسار، لما توفره من أدلة يمكن الاستناد إليها في التحقق من ‌‏هويات المتوفين وأسباب وفاتهم، وتوثيق آثار التعذيب، وكشف مدى تطابق التقارير الطبية مع الوقائع، بما يسهم في ‌‏تحديد المسؤوليات ومساعدة ذوي الضحايا على معرفة ‏مصير أبنائهم‏.‏