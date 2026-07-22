مباحثات سورية مصرية لتطوير التعاون السياحي وتعزيز ‏الشراكات

‏‏دمشق-سانا

‌‏بحث وزير السياحة السوري مازن الصالحاني مع القائم بأعمال ‏سفارة جمهورية مصر العربية بدمشق، محمد عمر عبد العزيز ‏الفقي، آفاق تطوير التعاون السياحي بين البلدين، وتعزيز ‏الشراكة في مجال الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص، وتبادل ‏الخبرات.‌‎ ‎

‏وتناول الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء في مبنى الوزارة ‏بدمشق، فرص تشجيع الاستثمارات السياحية المشتركة، ‏واستعراض عدد من المشروعات التي يمكن أن تشكل نماذج ‏للتعاون بين المستثمرين السوريين والمصريين، إلى جانب بحث ‏آليات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع ‏السياحة، وتمكينها للوصول إلى الأسواق، والاستفادة من ‏الفرص المتاحة في كلا البلدين‎.‎

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‏وناقش الجانبان، تعزيز مشاركة المنشآت السياحية والشركات ‏في المعارض والملتقيات المتخصصة التي تستضيفها سوريا ‏ومصر، بما يسهم في توسيع الشراكات التجارية، وتبادل ‏الخبرات، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين ورواد الأعمال في ‏القطاع السياحي‎.‎

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‏كما أشاد الجانبان، بما يتمتع به السوريون العاملون في قطاع ‏الإطعام والضيافة في مصر من كفاءة ومهنية، وما يقدمونه من ‏قيمة مضافة تعكس الخبرات السورية في هذا المجال، مؤكدين ‏أهمية البناء على هذه النجاحات لتوسيع مجالات التعاون بين ‏مؤسسات القطاع الخاص في البلدين‎.‎

بناء شراكات سياحية واستثمارية

‏وأكد الوزير الصالحاني، أن العلاقات السورية المصرية تستند ‏إلى روابط تاريخية وثقافية راسخة، مشيراً إلى أن المرحلة ‏المقبلة تفتح فرصاً واسعة لبناء شراكات سياحية واستثمارية ‏تحقق قيمة مضافة للبلدين، وتسهم في تنشيط حركة الاستثمار، ‏وتبادل الخبرات، وتعزيز دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً ‏رئيساً في تطوير السياحة‎.‎

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وشهدت العلاقات السورية المصرية بعد التحرير تطوراً ‏ملحوظاً من خلال توسيع الشراكات في مجالات الاقتصاد ‏والصناعة والسياحة، وتعزيز الاستثمارات المشتركة، وتنشيط ‏التبادل التجاري والسياحي، ودعم مشاريع التنمية وإعادة ‏الإعمار‎.‎

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