مباحثات سورية كندية لتطوير التعاون في قطاعي النفط والغاز

دمشق-سانا

بحث وزير الطاقة محمد البشير اليوم الإثنين مع السفير الكندي في سوريا ولبنان غريغوري غاليغان، سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما في مجالي النفط والغاز.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء الذي انعقد في مبنى الوزارة بدمشق، أهمية تعزيز التنسيق المشترك، وسبل تفعيل قنوات التواصل بما يخدم المصالح المتبادلة، ويدعم مسارات التعاون القائم، ويفتح آفاقاً أوسع للعمل المشترك في قطاعي النفط والغاز، باعتبارهما من القطاعات الحيوية ذات الأولوية في المرحلة الحالية.

ويأتي اللقاء في إطار حرص الجانبين على تعزيز علاقات التعاون الثنائي، وتوسيع مجالات العمل المشترك في القطاعات ذات الأولوية، بما يحقق المصالح المتبادلة، ويدعم جهود تطوير قطاع الطاقة.