الغرفة الفتية الدولية تختتم مشروع VIBE لتعزيز مهارات موظفي السياحة

دمشق-سانا

اختتمت الغرفة الفتية الدولية (JCI) – دمشق القديمة “JCI Old Damascus”‏، اليوم الإثنين، مشروعها ‏VIBE‏ للتحول الرقمي، ‏المخصص لموظفي وزارة السياحة، وذلك في مبنى الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي بدمشق.

وتضمن المشروع الذي استمر لمدة أسبوع، ورشة تدريبية شارك فيها 37 موظفاً من وزارة السياحة، بهدف تطوير مهاراتهم، وتعزيز قدراتهم المهنية، ودعم بيئة العمل الإيجابية، بما ينسجم مع متطلبات ‏التحول الرقمي وتحديث آليات العمل في القطاع السياحي.‏

مدير الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي راكان التايه أوضح في تصريح لـ سانا، أن الورشة ركزت على الجانبين النظري والتطبيقي، وأن ما تلقاه المتدربون يشكل معرفة متقدمة حيث يمكن توظيف جزء كبير منها في مهامهم اليومية، بما يتناسب مع واقع البنية التحتية الرقمية الحالية، مؤكداً أن الهيئة تسعى إلى تطوير مجال التحول الرقمي، إلى جانب التدريب الخاص بالقطاع السياحي.

من جانبه، بيّن نائب الرئيس المحلي للغرفة الفتية الدولية محمد خير حنو، أن الورشة تأتي في إطار جهود الغرفة للعمل على بناء الإنسان وتحقيق الاستدامة في القطاع السياحي من خلال بناء القدرات، مؤكداً أن الهدف الأوسع هو إدخال الذكاء الاصطناعي في العمل الوزاري، لتقليل الجهد والوقت، وتمكين الموظفين من استثمار هذه التقنيات الحديثة في مهامهم اليومية، ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.

ولفت حنو، إلى أن مخرجات الورشة شملت تحليل البيانات، وإعداد مخططات تفاعلية وعروضاً تقديمية جذابة للمستثمرين، وتصميم مواقع وتطبيقات إلكترونية تسهم في تسريع الإجراءات وتجاوز البروتوكولات الورقية التقليدية، مثمناً المستوى المتقدم للموظفين وشغفهم بالتعلم، وهو ما شكل دافعاً إضافياً لنجاح الورشة.

تطبيقات عملية

بدورها أشارت مديرة المشروع سدرة المنتهى زعويط، إلى أن المخرجات التي عرضها المتدربون في اليوم الختامي جسدت تطبيقات عملية لوظائفهم، ما يعكس استفادتهم الحقيقية من محاور الورشة التي تناولت أهمية التحول الرقمي ودوره في القطاع السياحي، وآليات استخدامه في مجالات التسويق السياحي، وتقنية المعلومات، والأعمال الإدارية.

من جهتها، لفتت رئيس دائرة التدريب في وزارة السياحة علا السيد، إلى أنه تم التركيز على المجالات السياحية والإدارية والتقنية، من خلال تدريب العاملين من مختلف الفئات على هندسة الأوامر لتحقيق نتائج ومخرجات سليمة، بهدف الوصول إلى مستوى متقدم في كتابة الأوامر، وربط الجوانب التي تم تعلمها بالقطاع السياحي.

فيما أوضح المدرب محمد شرارة، أن الورشة تأتي في وقت أصبح فيه استخدام الذكاء الاصطناعي داخل الوزارات ضرورة، رغم وجود تحديات تعيق العمل، والتي أبرزها عدم توفر الأدوات اللازمة والخبرة الكافية لأداء المهام، مع إعطاء مساحة لكل متدرب حتى يستطيع بناء مشروعه من خلال تعلمه للبرمجة.

ورأت المتدربة لجين الحايك مديرة التسويق والإعلام السياحي في وزارة السياحة، أن الدورة ساهمت بشكل كبير في تصحيح بعض الأخطاء التي كانوا يعملون عليها من خلال استخدامهم للذكاء الاصطناعي بشكل خاطئ، حيث مكنتهم التدريبات من تسريع وتطوير عملهم.

يذكر أن الغرفة الفتية الدولية – دمشق القديمة “‏JCI Old Damascus‏”، أطلقت في الثامن والعشرين من حزيران الماضي، مشروع ‏VIBE‏ للتحول الرقمي، ‏المخصص لموظفي وزارة السياحة، وذلك في مبنى الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي في دمشق، برعاية الوزارة.