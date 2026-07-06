الغرفة الفتية الدولية تختتم مشروع VIBE لتعزيز مهارات موظفي السياحة

ROD 5522 الغرفة الفتية الدولية تختتم مشروع VIBE لتعزيز مهارات موظفي السياحة

دمشق-سانا

اختتمت الغرفة الفتية الدولية (JCI) – دمشق القديمة “JCI Old Damascus”‏، اليوم الإثنين، مشروعها ‏VIBE‏ للتحول الرقمي، ‏المخصص لموظفي وزارة السياحة، وذلك في مبنى الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي بدمشق.

وتضمن المشروع الذي استمر لمدة أسبوع، ورشة تدريبية شارك فيها 37 موظفاً من وزارة السياحة، بهدف تطوير مهاراتهم، وتعزيز قدراتهم المهنية، ودعم بيئة العمل الإيجابية، بما ينسجم مع متطلبات ‏التحول الرقمي وتحديث آليات العمل في القطاع السياحي.‏

راكان التايه الغرفة الفتية الدولية تختتم مشروع VIBE لتعزيز مهارات موظفي السياحة

مدير الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي راكان التايه أوضح في تصريح لـ سانا، أن الورشة ركزت على الجانبين النظري والتطبيقي، وأن ما تلقاه المتدربون يشكل معرفة متقدمة حيث يمكن توظيف جزء كبير منها في مهامهم اليومية، بما يتناسب مع واقع البنية التحتية الرقمية الحالية، مؤكداً أن الهيئة تسعى إلى تطوير مجال التحول الرقمي، إلى جانب التدريب الخاص بالقطاع السياحي.

محمد خير حنو الغرفة الفتية الدولية تختتم مشروع VIBE لتعزيز مهارات موظفي السياحة

من جانبه، بيّن نائب الرئيس المحلي للغرفة الفتية الدولية محمد خير حنو، أن الورشة تأتي في إطار جهود الغرفة للعمل على بناء الإنسان وتحقيق الاستدامة في القطاع السياحي من خلال بناء القدرات، مؤكداً أن الهدف الأوسع هو إدخال الذكاء الاصطناعي في العمل الوزاري، لتقليل الجهد والوقت، وتمكين الموظفين من استثمار هذه التقنيات الحديثة في مهامهم اليومية، ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.

ولفت حنو، إلى أن مخرجات الورشة شملت تحليل البيانات، وإعداد مخططات تفاعلية وعروضاً تقديمية جذابة للمستثمرين، وتصميم مواقع وتطبيقات إلكترونية تسهم في تسريع الإجراءات وتجاوز البروتوكولات الورقية التقليدية، مثمناً المستوى المتقدم للموظفين وشغفهم بالتعلم، وهو ما شكل دافعاً إضافياً لنجاح الورشة.

تطبيقات عملية

سدرة المنتهى زعويط الغرفة الفتية الدولية تختتم مشروع VIBE لتعزيز مهارات موظفي السياحة

بدورها أشارت مديرة المشروع سدرة المنتهى زعويط، إلى أن المخرجات التي عرضها المتدربون في اليوم الختامي جسدت تطبيقات عملية لوظائفهم، ما يعكس استفادتهم الحقيقية من محاور الورشة التي تناولت أهمية التحول الرقمي ودوره في القطاع السياحي، وآليات استخدامه في مجالات التسويق السياحي، وتقنية المعلومات، والأعمال الإدارية.

علا السيد الغرفة الفتية الدولية تختتم مشروع VIBE لتعزيز مهارات موظفي السياحة

من جهتها، لفتت رئيس دائرة التدريب في وزارة السياحة علا السيد، إلى أنه تم التركيز على المجالات السياحية والإدارية والتقنية، من خلال تدريب العاملين من مختلف الفئات على هندسة الأوامر لتحقيق نتائج ومخرجات سليمة، بهدف الوصول إلى مستوى متقدم في كتابة الأوامر، وربط الجوانب التي تم تعلمها بالقطاع السياحي.

فيما أوضح المدرب محمد شرارة، أن الورشة تأتي في وقت أصبح فيه استخدام الذكاء الاصطناعي داخل الوزارات ضرورة، رغم وجود تحديات تعيق العمل، والتي أبرزها عدم توفر الأدوات اللازمة والخبرة الكافية لأداء المهام، مع إعطاء مساحة لكل متدرب حتى يستطيع بناء مشروعه من خلال تعلمه للبرمجة.

لجين الحايك الغرفة الفتية الدولية تختتم مشروع VIBE لتعزيز مهارات موظفي السياحة

ورأت المتدربة لجين الحايك مديرة التسويق والإعلام السياحي في وزارة السياحة، أن الدورة ساهمت بشكل كبير في تصحيح بعض الأخطاء التي كانوا يعملون عليها من خلال استخدامهم للذكاء الاصطناعي بشكل خاطئ، حيث مكنتهم التدريبات من تسريع وتطوير عملهم.

يذكر أن الغرفة الفتية الدولية – دمشق القديمة “‏JCI Old Damascus‏”، أطلقت في الثامن والعشرين من حزيران الماضي، مشروع ‏VIBE‏ للتحول الرقمي، ‏المخصص لموظفي وزارة السياحة، وذلك في مبنى الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي في دمشق، برعاية الوزارة.

ROD 5455 scaled الغرفة الفتية الدولية تختتم مشروع VIBE لتعزيز مهارات موظفي السياحة
ROD 5484 scaled الغرفة الفتية الدولية تختتم مشروع VIBE لتعزيز مهارات موظفي السياحة
ROD 5488 scaled الغرفة الفتية الدولية تختتم مشروع VIBE لتعزيز مهارات موظفي السياحة
ROD 5515 scaled الغرفة الفتية الدولية تختتم مشروع VIBE لتعزيز مهارات موظفي السياحة
ROD 5517 scaled الغرفة الفتية الدولية تختتم مشروع VIBE لتعزيز مهارات موظفي السياحة
ROD 5528 1 scaled الغرفة الفتية الدولية تختتم مشروع VIBE لتعزيز مهارات موظفي السياحة
ROD 5539 scaled الغرفة الفتية الدولية تختتم مشروع VIBE لتعزيز مهارات موظفي السياحة
ROD 5547 scaled الغرفة الفتية الدولية تختتم مشروع VIBE لتعزيز مهارات موظفي السياحة
أكثر من 3.5 ملايين زائر إلى سوريا منذ التحرير
مباحثات لتطوير الخط الحديدي الحجازي واستثماره كمسار سياحي في سوريا‏
قلعة دمشق تشهد إبداع الحرفيين في معرض يعكس غنى التراث السوري
المجلس العالمي للسياحة والسفر: عام 2025 الأفضل في تاريخ السياحة عالمياً
سوريا تشارك في ملتقى خدمات البرامج السياحية والمعتمرين ‏بتركيا‎ ‎‏‏
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك