التنمية الإدارية والسياحة تعلنان عن شواغر وظيفية بعدد من المحافظات

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التنمية الإدارية بالتنسيق مع وزارة السياحة عن توافر شواغر وظيفية بعدد من المسميات الوظيفية والاختصاصات، تشمل مجالات إدارية وتعليمية وقانونية وسياحية وتقنية وخدمية، وذلك ضمن (الإدارة المركزية والهيئات والمديريات) التابعة لهما.

وبيّنت وزارة التنمية الإدارية أن المحافظات المطلوب العمل فيها تشمل: دمشق، ريف دمشق، حمص، حماة، حلب، إدلب، طرطوس، القنيطرة، درعا، دير الزور، الحسكة، الرقة.

وأوضحت أن تفاصيل الشواغر المتاحة متوفرة عبر الرابط :

كما حددت الوزارة آخر موعد لاستقبال طلبات التوظيف بتاريخ 10-07-2026، داعيةً الراغبين إلى التقدم عبر الرابط :

وبالنسبة لقبول طلب الموظف المثبت في القطاع العام، أشارت إلى أنه يشترط إرفاق وثيقة “لا مانع” صادرة عن الجهة العامة التي يعمل لديها المتقدم.

ولفتت إلى أن الجهة العامة غير ملزمة بتأمين السكن للمتقدمين من خارج المحافظة المطلوب العمل فيها.

وبيّنت أن أبرز معايير المفاضلة بين المتقدمين تشمل: الاختصاص العلمي العام والدقيق، محافظة الإقامة، الخبرة المهنية، المهارات، والعمر.

ونوهت إلى أنه سيتم التواصل فقط مع المتقدمين المرشحين لشغل مركز العمل المحدد، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة من اختبارات ومقابلات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار إعلان وزارة التنمية الإدارية المستمر عن شواغر وظيفية بالتنسيق مع الجهات العامة، بهدف استقطاب الكفاءات، وتلبية احتياجات المؤسسات الحكومية من الموارد البشرية، وفق معايير مفاضلة معلنة وإجراءات توظيف تعتمد الشفافية في اختيار المتقدمين.