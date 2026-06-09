أرواد… جزيرة تحرس ذاكرة الساحل السوري عبر آلاف السنين

دمشق-سانا
من مرفأ طرطوس، تبدو جزيرة أرواد قطعة حجرية عائمة في زرقة المتوسط، تقترب شيئاً فشيئاً حتى تنكشف ملامحها القديمة، قلعة تطل على البحر، مرفأ يحتفظ بذاكرة السفن، أزقة ضيقة تتلاصق بيوتها الحجرية، وقوارب خشبية لا تزال تشق طريقها بين الموج كما فعلت منذ قرون.
هذه المساحة الصغيرة، جعلت من أرواد الجزيرة المأهولة الوحيدة على الساحل السوري، وشاهداً حياً على حضور حضارات فينيقية ويونانية ورومانية وإسلامية، تركت أثرها في المكان والإنسان معاً.
موقع بحري صنع الدور التاريخي
تقع جزيرة أرواد قبالة مدينة طرطوس، على بعد نحو ثلاثة كيلومترات من الساحل السوري، وتتخذ شكلاً شبه دائري بطول يقارب 750 متراً، وعرض نحو 450 متراً، فيما تحيط بها جزر صخرية صغيرة عرفت تاريخياً باسم ”بنات أرواد”.
موقعها البحري المتقدم منحها أهمية استراتيجية استثنائية، فكانت محطة دفاعية وتجارية وملاحية، أسهمت في مراقبة الساحل، وحماية طرق العبور، والتحكم بجانب مهم من حركة الملاحة والتجارة في شرق المتوسط، فاستطاعت عبر موقعها وخبرة سكانها في البحر أن تتحول إلى مركز مؤثر في تاريخ الساحل السوري والمنطقة.
أرواد في المصادر والحضارات القديمة
يقول المؤرخ الدكتور عمار النهار في حديث لـ سانا: “إن النصوص التاريخية والمصادر الأثرية أكدت أن أرواد كانت مأهولة منذ الألف الثالث قبل الميلاد، حيث ورد ذكرها في ألواح إيبلا، ثم في رسائل تل العمارنة والنصوص المصرية القديمة، إضافةً إلى المصادر الإغريقية والعربية والإسلامية، ما يعزز عمق حضورها الحضاري ودورها البحري والتجاري”.
ويضيف النهار: “إن أرواد لم تكن مجرد جزيرة صغيرة، بل شكلت قوة بحرية مؤثرة في شرق المتوسط، وأسهمت في نقل التجارة والثقافة والفنون بين حضارات المنطقة”.
وخلال العصر الفينيقي، ازدهرت أرواد بوصفها مملكة بحرية مستقلة امتلكت أسطولاً قوياً وخبرة واسعة في الملاحة وصناعة السفن، وامتد نفوذها التجاري إلى السواحل الإفريقية والموانئ المصرية، حيث تفيد الدراسات التاريخية بأنها شاركت في التحالفات البحرية الكبرى، وخضعت في فترات متعاقبة لنفوذ الآشوريين والفرس والإغريق، مع احتفاظها بهامش من الحكم الذاتي، كما سكّت نقوداً خاصة بها خلال العهد الأخميني.
ومع وصول الإسكندر المقدوني إلى الساحل السوري عام 333 قبل الميلاد، دخلت أرواد ضمن النفوذ الهلنستي، ثم أصبحت لاحقاً جزءاً من الدولة الرومانية، من دون أن تفقد دورها التجاري والبحري، ومع الفتح العربي الإسلامي، تحولت إلى قاعدة بحرية مهمة ضمن الدولة الإسلامية، بعد أن فتحها العرب بقيادة معاوية بن أبي سفيان لتأمين الساحل السوري، وتعزيز الحضور البحري للدولة الإسلامية في المتوسط.
قلاع وأسوار وذاكرة وطنية
مرت التحصينات الدفاعية في أرواد بتحولات شتى سياسية وعسكرية متعاقبة، فخلال الحروب الصليبية، احتل فرسان الهيكل الجزيرة وحصنوها بالأسوار والأبراج، قبل أن يتمكن المماليك بقيادة السلطان الناصر قلاوون من تحريرها عام 1302م، لتكون بذلك آخر القواعد الصليبية التي سقطت على الساحل الشامي.
وتحمل القلعة الرئيسية في الجزيرة حتى اليوم آثاراً معمارية متعددة تعود إلى الفترات الصليبية والمملوكية والعثمانية، فيما يظهر الشعار اللوسيني المنحوت على بعض بواباتها شاهداً على تلك الحقبة، وعلى تعدد القوى التي عبرت المكان، وتركت علاماتها فوق حجارته.
وفي زمن أحدث، اكتسبت القلعة بعداً وطنياً جديداً، إذ حُولت خلال فترة الانتداب الفرنسي على سوريا إلى معتقل للمناضلين السوريين، حيث سُجن فيها عدد من رموز الحركة الوطنية السورية، لتصبح رمزاً للمقاومة الوطنية ضد الانتداب.
وبعد الاستقلال، تحولت القلعة إلى متحف محلي يضم آثاراً ومكتشفات مرتبطة بتاريخ الجزيرة والمواقع الأثرية المحيطة بها، بما يعيد وصل الحاضر بالماضي، ويتيح للزائر أن يقرأ تاريخ أرواد من خلال الشواهد المادية التي بقيت شاهدة على أدوارها المتعاقبة.
تراث حي وحاجة إلى مزيد من الدراسة
في الجزيرة عدد من المعالم التاريخية المهمة، من أبرزها القلعة الرئيسية، والبرج الأيوبي، والمرفأ الفينيقي القديم، إضافةً إلى الأزقة الضيقة والبيوت الحجرية المتلاصقة التي تعكس طبيعة العمران البحري التقليدي، حيث يتداخل السكن بالحجر، والبحر بالحياة اليومية.
ولا يزال التراث البحري في أرواد حاضراً في مهن سكانها، ولا سيما صناعة القوارب الخشبية والصيد البحري، وهما حرفتان توارثتهما الأجيال، وتحملان جانباً من الذاكرة اللامادية للجزيرة، وتعكسان علاقة طويلة بين الإنسان والماء، وبين الجزيرة ومحيطها المتوسطي.
بدوره أشار مدير آثار طرطوس عبد الحي المحمد إلى أنه بالرغم من أن أرواد تُعد الجزيرة المأهولة الوحيدة على الساحل السوري منذ قرون طويلة، إلا أن تاريخها لم يُكشف بصورة كاملة حتى الآن، بسبب محدودية أعمال التنقيب، واستمرار السكن والكثافة العمرانية فيها.
وقال المحمد: “الشواهد الأثرية القائمة تؤكد الأهمية التاريخية والحضارية الكبيرة للجزيرة، وهي بحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة والتنقيب، إضافةً إلى تعزيز الاهتمام بها واستثمار مواقعها الأثرية بالشكل الأمثل”.
وفي وقتنا الراهن، تؤكد مظاهر الحياة اليومية أن أرواد ليست موقعاً أثرياً مغلقاً أو مدينة قديمة مهجورة، بل جزيرة مأهولة تنبض بالحياة، وهو ما يجعل التعامل معها أكثر حساسية، إذ يتطلب الحفاظ عليها مع تحقيق توازن بين حماية الشواهد الأثرية، وتفاصيل حياة سكانها ، وتطوير حضورها الثقافي والسياحي بصورة لا تفصل الإنسان عن المكان.
ورغم تعاقب الحضارات والتحولات التاريخية التي مرت بها، لا تزال أرواد تحتفظ بهويتها البحرية وتراثها الثقافي والاجتماعي، فمن مرفئها الفينيقي وقلعتها الحجرية إلى أزقتها الضيقة وقواربها الخشبية، تواصل الجزيرة رواية حكاية البحر والتاريخ، بوصفها ذاكرة حية للساحل السوري، وجزءاً أصيلاً من الهوية السورية المعاصرة.