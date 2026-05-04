جولة اطلاعية على واقع قطاع السياحة في حماة وإمكانيات الاستثمار السياحي فيها

اطلعت لجنة متخصصة بالشؤون السياحية تضم ممثلين من وزارة السياحة، ومحافظة حماة، ومديرية السياحة بالمحافظة، ومديرية منطقة الغاب خلال جولة ميدانية في مواقع أثرية وسياحية بمدينة حماة وريفها، على واقع القطاع السياحي والصعوبات والتحديات التي يواجهها، وتعزيز إمكانيات الاستثمار فيه.

وجرى خلال الجولة، اليوم الإثنين، التركيز على مسارين رئيسيين، الأول تطوير المسارات السياحية، والثاني دراسة المواقع التي تصلح للاستثمار في محافظة حماة، وذلك في إطار وضع خطة شاملة لتطوير السياحة في المحافظة.

وأوضحت مديرة التطوير السياحي في وزارة السياحة المهندسة راما الشيخ في تصريح لمراسل سانا، أن هذه الجولة تأتي ضمن الجهود المستمرة لتقييم الإمكانيات السياحية في المنطقة، حيث ستتم دراسة كل المناطق لتحديد المواقع المناسبة لتطوير مسارات سياحية مبتكرة، وجذب المزيد من الزوار، إضافةً إلى دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي، وإيجاد فرص عمل جديدة.

وأشارت إلى أنه سيتبع هذه الجولة الاطلاعية زيارات ميدانية أخرى لمختلف المواقع في المحافظة، بهدف وضع خطة متكاملة للتطوير السياحي والاستثماري، تواكب تاريخ وثقافة المنطقة، وتلبي تطلعات الزوار والمستثمرين على حد سواء.

وكان عقد في منطقة الغاب بريف حماة خلال شهر نيسان الماضي، اجتماع بالتنسيق مع مديرية السياحة لتنشيط الحركة السياحية، ضم عدداً من أصحاب المنشآت السياحية، لبحث التحديات التي تواجه القطاع السياحي في المنطقة وسبل تطويره.