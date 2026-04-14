السياحة وهيئة التخطيط توقعان مذكرة تفاهم لدعم عملية التخطيط السياحي

دمشق-سانا

وقّعت وزارة السياحة السورية مذكرة تفاهم مع هيئة التخطيط والإحصاء، في مجال تنفيذ مجموعة من المسوح الإحصائية المتخصصة للمساكن والأسر والمنشآت، لجمع البيانات السكانية والاجتماعية والعمرانية اللازمة.

دعم عملية التخطيط السياحي

وتهدف هذه المذكرة التي وقعها، اليوم الثلاثاء، كل من وزير السياحة مازن الصالحاني، ورئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم، في مبنى الوزارة بدمشق، إلى دعم عملية التخطيط السياحي، وإعداد الدراسات الخاصة بتطوير المناطق، وطرحها للاستثمار السياحي.

وتتضمن مذكرة التفاهم تعاون الطرفين على تنفيذ المسوح، وفق برنامج عمل متكامل لكل مسح على حدة، انطلاقاً من دور الجهات الحكومية في دعم التخطيط التنموي المستدام وتعزيز الاستثمار السياحي، والرغبة في توفير بيانات إحصائية دقيقة حول الواقع السكاني والعمراني.

وستوفر هذه المسوح، وفق المذكرة، قاعدة بيانات إحصائية محدثة حول المساكن والأسر والمنشآت في المناطق المدروسة، وخرائط إحصائية توضح التوزع السكاني، وتقارير تحليلية شاملة تتضمن نتائج المسوح ومؤشرات إحصائية تساعد في إعداد الدراسات التخطيطية والاستثمارية للمناطق.

تطوير القطاع السياحي

وأكد الوزير الصالحاني، في تصريح لـ سانا، أن مذكرة التفاهم مع الهيئة خطوة محورية في تطوير القطاع السياحي، حيث يشكل توفر البيانات الإحصائية الدقيقة والمحدثة ركيزة أساسية لأي تخطيط تنموي مستدام، مشيراً إلى أن هذا التعاون سيتيح إعداد دراسات دقيقة تسهم في طرح المناطق السياحية للاستثمار بالشكل الأمثل، وبما يحقق الرؤية الوطنية في تعزيز جاذبية الوجهات السياحية.

من جانبه، أوضح رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم، أن هذه المذكرة تأتي تجسيداً لدور الهيئة الوطني في توفير البيانات والمعلومات الإحصائية الموثوقة للجهات الحكومية كافة، وتمكين وزارة السياحة من رسم سياسات تنموية سياحية فاعلة.

وتأتي هذه المذكرة في إطار تعزيز التعاون بين الوزارات والهيئات العامة وهيئة التخطيط والإحصاء لإجراء مسوح ميدانية، وتفعيل دور البيانات الإحصائية الدقيقة في دعم عملية التخطيط التنموي بمختلف القطاعات في سوريا.