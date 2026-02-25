مباحثات سورية مصرية حول آفاق التعاون الفني وتبادل الخبرات السياحية

دمشق-سانا

بحث وزير السياحة مازن الصالحاني، اليوم الأربعاء، مع القائم بأعمال السفارة المصرية في سوريا أسامة خضر، والوزير المفوض في السفارة فاضل يعقوب، سبل تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات بين سوريا ومصر في القطاع السياحي.

وتركزت المباحثات، خلال الاجتماع الذي عُقد في مبنى الوزارة بدمشق، على تفعيل الشراكة في مجالات ترميم الآثار وإدارة المتاحف وتأهيل المواقع التراثية، إضافة إلى تبادل الخبرات في مسارات التحول الرقمي وتحديث أنظمة الإدارة والتشغيل في القطاع السياحي.

وناقش الجانبان إمكانية إطلاق برامج تدريبية مشتركة، وتنظيم بعثات طلابية إلى مصر في اختصاصات إدارة المواقع الأثرية وإدارة الأزمات السياحية وتطوير آليات الاستجابة والتعافي.

واستعرضت وزارة السياحة خلال الاجتماع أبرز البرامج والمشاريع التي تنفذها ضمن رؤيتها لتطوير القطاع، ولا سيما فيما يتعلق بإعادة تموضع السياحة كقطاع إنتاجي داعم لمرحلة التعافي، وربطها بمسارات إعادة الإعمار، وتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الكوادر الوطنية.

وأكد وزير السياحة في تصريح لمراسلة سانا، أهمية تعزيز التنسيق مع مصر، لما تمتلكه من خبرات رائدة في إدارة القطاع السياحي والحفاظ على التراث الثقافي، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب شراكات فنية نوعية تسهم في نقل المعرفة وتصميم برامج عمل مشتركة ذات أثر عملي ومستدام.

وتأتي هذه المباحثات ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير القطاع السياحي، ففي ال16 من شباط الجاري، وقعت الوزارة اتفاقية للتعاون الفني مع شركة “عِلم” السعودية، في مجالات الأرشفة الذكية، وتنظيم السجلات، وتطوير منظومات إدارة البيانات، بهدف تحديث البنية المعلوماتية وتطوير العمل الإداري.