خطوة لتعزيز السياحة.. مجلس جديد لغرفة سياحة المنطقة الجنوبية

درعا-سانا

انتُخب مجلس جديد لغرفة سياحة المنطقة الجنوبية اليوم الإثنين ليتولى مسؤولية تطوير القطاع السياحي والارتقاء بجودة الخدمات في المنشآت السياحية.

وأوضح رئيس غرفة سياحة المنطقة الجنوبية صلاح المصري في تصريح لـ سانا عقب انتخابه أن المجلس الجديد المنتخب مهمته النهوض بالقطاع السياحي في المنطقة الجنوبية ضمن الإمكانيات المتاحة، معرباً عن أمله في أن يكون المجلس على قدر المسؤولية لتولي المهام المنوطة به.

وبيّن مدير سياحة درعا جهاد القويدر في تصريح مماثل أن غرفة سياحة المنطقة الجنوبية تضم ثلاث محافظات هي درعا والقنيطرة والسويداء، وجرت الانتخابات بقرار من وزير السياحة حيث تم اليوم انتخاب رئيس الغرفة والنائب وأمين السر والخازن.

وأكد القويدر أن مديرية السياحة ستعمل مع غرفة سياحة المنطقة الجنوبية لدعم وخدمة قطاع السياحة إضافة للترويج السياحي والاهتمام بالمجموعات السياحية وربط التعليم السياحي بسوق العمل.

وأصدر وزير السياحة مازن الصالحاني القرار رقم 373 بتاريخ 4 شباط الجاري القاضي بتشكيل مجلس إدارة جديد لاتحاد غرف السياحة مكونة من 18 عضواً على أن يتولى أعضاء مجلس الإدارة انتخاب مكتب الاتحاد وفق أحكام القانون الناظم.