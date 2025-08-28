وزير السياحة السوري: معرض دمشق الدولي فرصة مهمة لإنعاش السياحة

دمشق – سانا

أكد وزير السياحة مازن الصالحاني أن معرض دمشق الدولي يشكل فرصة مهمة لإنعاش السياحة في سوريا التي أهملها النظام البائد خلال السنوات الماضية.

وأوضح الوزير الصالحاني في تصريح لمراسلة سانا خلال زيارته جناح الوزارة في المعرض أن الوزارة دعت كل شيوخ الكار من الحرفيين وصناع المهن اليدوية من جميع المحافظات إلى المعرض، لتعكس منتجاتهم وما يميز كل محافظة، الأمر الذي يعكس بدوره حضارة وتراث سوريا.

ولفت الوزير الصالحاني إلى أن جناح الوزارة يهدف إلى دعم الحرفيين ليس فقط في الأسواق السورية بل والخارجية أيضاً من خلال الترويج لمنتجاتهم وفتح آفاق جديدة أمامها.

