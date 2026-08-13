مفوض اللاجئين يزور معرة النعمان بإدلب ويطلع على ‏برامج التعافي والخدمات المقدمة للعائدين

‎ إدلب-سانا

زار المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ‏برهم صالح مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، ‏اليوم الأربعاء وبحث مع وكالات الأمم المتحدة المنفذة ‏لبرامج الدعم في المنطقة سبل تحسين الخدمات الأساسية ‏لدعم استقرار العائلات العائدة‎.‎

واستهل صالح الزيارة بجولةٍ في دائرة المصالح العقارية ‏بمدينة معرة النعمان، اطلع خلالها على آلية العمل ‏وخدمات توثيق الملكيات العقارية المقدمة للعائدين، ‏ودورها في تثبيت حقوق الأهالي وتسهيل عودتهم‎.‎



‎ ‎



‎أهمية ربط الدعم الإنساني ببرامج التعافي المستدام

وفي تصريحاتٍ لـ سانا، أوضح مدير مديرية التعاون ‏الدولي في محافظة إدلب عبد القادر اليوسف أن الزيارة ‏ركزت على أهمية ربط الدعم الإنساني ببرامج التعافي ‏المستدام، وخاصة في قطاعات التوثيق العقاري ‏والخدمات الأساسية التي تُعتبر حجر الأساس لعودة آمنة ‏وكريمة للأهالي إلى معرة النعمان، وواقع الخدمات ‏المقدمة من قبل المنظمات التي تدعمها المفوضية‎.‎

وأكد اليوسف أن هدف الزيارة الاطلاع بشكل مباشر على ‏واقع الخدمات في المحافظة، وتهيئة البنى التحتية لمناطق ‏العودة، وكذلك إطلاع المفوض على أولويات احتياج ‏المحافظة وأريافها ككل ومن أبرزها إعادة تأهيل البنى ‏التحتية، لافتاً إلى وعود المفوضية خلال الزيارة بتقديم ‏مزيدٍ من الدعم، لتسريع عودة طوعية آمنة وكريمة ‏للأهالي‎. ‎



‎



‎ ‎الحاجة لزيادة دعم البنية التحتية للعائلات العائدة للمنطقة

من جانبه، أوضح مدير منطقة معرة النعمان كفاح جعفر ‏أن المنطقة استقبلت آلاف العائلات العائدة خلال الأشهر ‏الماضية، وتحتاج إلى تكثيف الدعم في مجالات البنية ‏التحتية والمياه والكهرباء والصحة والواقع التعليمي، ‏مشيراً إلى أنه تم خلال الزيارة الاطلاع على سير العمل ‏في دائرة المصالح العقارية، والتطرق إلى بعض الأمور ‏الخدمية المتعلقة بعملها فيما يخص أتمتة السجلات، ‏وتسهيل عمل المراجعين‎.‎

‎ ‎زيارة متحف معرة النعمان

واختتم صالح زيارته بجولةٍ في متحف معرة النعمان ‏حيث اطلع على واقعه الحالي، وقام بتقييم مدى الدمار ‏الذي طاله، لوضع خطة لإعادة تأهيله من جديد‎.‎

وأشار مدير دائرة الآثار والمتاحف في المعرة عبد السلام ‏حمو في تصريحٍ مماثل إلى أن المتحف الذي يُعد من أهم ‏المعالم الثقافية في المنطقة، يحتاج إلى دعمٍ من أجل ‏ترميم ما تضرر منه خلال السنوات الماضية ومن ثم ‏ليعود مركزاً ثقافياً وسياحياً يُسهم في الحفاظ على هوية ‏المدينة‎.‎



‎ ‎

وكان محافظ إدلب محمد عبد الرحمن بحث أمس الثلاثاء ‌‏مع المفوض السامي للأمم ‏المتحدة لشؤون اللاجئين خلال ‌‏زيارته إلى المحافظة، سبل تعزيز التعاون المشترك ‏لدعم ‏المشاريع الخدمية ‏والإنسانية التي تسهم في تحسين ‌‏ظروف العائلات المقيمة في ‏مراكز الإيواء والمخيمات، ‌‏وتأمين متطلبات عودتهم الطوعية ‏الكريمة‎.‎