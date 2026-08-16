مدير مؤسسة المعارض: مشاركة دولية واسعة بمعرض دمشق الدولي الـ63

دمشق-سانا



أكد مدير مؤسسة المعارض والأسواق الدولية محمد حمزة أن معرض دمشق الدولي بدورته الـ63 سيشهد حضوراً واسعاً ومشاركة دولية ومحلية غير مسبوقة، تتمثل بـ 1000 جهة من 60 دولة، إلى جانب الوزارات والمؤسسات والهيئات والنقابات السورية، في خطوة تعكس تنوع المعرض ودوره بدعم الاستثمار والانفتاح الاقتصادي السوري.



وأوضح حمزة في تصريح لـ سانا، اليوم الأحد، أن حضور الجهات الرسمية السورية في المعرض يتيح للزائر أو رجل الأعمال الحصول على المعلومات التي يحتاجها للاستثمار في سوريا، من خلال زيارة الوزارة أو المؤسسة المعنية أو أجنحتها في المعرض.

مشاركة واسعة للحرفيين السوريين

ولفت حمزة، إلى وجود مشاركة واعدة وكبيرة للحرفيين السوريين، بهدف إبراز الحرف والمنتجات السورية التقليدية، إلى جانب مشاركة مختلف القطاعات الغذائية والصناعية والكيميائية والزراعية والتجارية.

إجراءات ميسرة وسمات دخول سريعة

وأشار حمزة إلى أن الإجراءات أمام المشاركين في المعرض كانت ميسرة، حيث جرى بالتعاون مع هيئة المنافذ والجمارك تسهيل إجراءات دخول البضائع الخاصة بالشركات الدولية بشكل سلس ومن دون معوقات.



وبيّن حمزة أن الإجراءات المتعلقة بسمات الدخول لكل المشاركين والزوار تجري حالياً بالتعاون مع هيئة المنافذ والجمارك ووزارة الداخلية وهيئة الطيران.



وكان معرض دمشق الدولي بدورته الـ 62 التي أقيمت خلال الفترة من الـ 28 من آب حتى الـ 5 من ‏أيلول عام 2025 الماضي، شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً بلغ مليونين و261 ‏ألف زائر، وتجاوزت قيمة العقود والاتفاقيات المبرمة أكثر من 9 مليارات ليرة ‏سورية.

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