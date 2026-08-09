برنية وبورك يبحثان تعزيز التعاون المالي السوري-الأمريكي

دمشق-سانا

بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية جوناثان ‏بورك، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي، والخطوات اللازمة ‏لتسهيل اندماجها مجدداً في المنظومة المالية الدولية.‏

وذكرت وزارة المالية عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن المباحثات التي جرت عبر تقنية الاتصال المرئي، تناولت ‏سبل تعزيز التعاون الفني وبناء القدرات والتدريب بين وزارتي المالية السورية والخزانة الأمريكية، ولا سيما في مجالي ‏المالية العامة والقطاع المالي.‏

وأوضحت الوزارة أن الجانبين تطرّقا إلى الإجراءات المزمع اتخاذها عقب رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، ‏ولا سيما في ضوء قرار الولايات المتحدة شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ومنها توسيع فرص التعاون مع ‏الهيئات والمؤسسات المالية الأمريكية.‏

وأشارت إلى أن الجانب الأمريكي رحب بالتقدم المحرز في الإصلاحات المالية في سوريا، مؤكداً دعمه مواصلة هذه ‏الإصلاحات.‏

من جانبه، أعرب الوزير برنية عن شكره لوزارة الخزانة الأمريكية على تعاونها ودورها في دعم تعافي الاقتصاد السوري، ‏مؤكداً أهمية مواصلة التعاون بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وإعادة دمج سوريا في الاقتصاد والنظام المالي ‏العالمي، وحرص الدولة السورية على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في القطاع المالي.‏

وكان نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي جاكوب ماكغي بيّن في كلمة مسجلة عبر تقنية الفيديو خلال انطلاق منتدى ‏الأعمال السوري – الأمريكي الأول بدمشق في الثالث عشر من تموز الماضي، أن بلاده تعمل مع الحكومة السورية على ‏تسهيل اندماج سوريا في النظام المالي العالمي، وتوفير حلول مصرفية وبيئة تنظيمية واضحة تدعمان حركة الاستثمار ‏والتبادل التجاري.‏