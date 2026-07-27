بدء تشغيل رحلات جوية مباشرة بين سوريا وألمانيا عبر شركتين ألمانيتين

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري والنقل الجوي، اليوم الإثنين، بدء تشغيل عدد من الرحلات الجوية المنتظمة والمباشرة ‏بين سوريا وألمانيا عبر شركتين ألمانيتين، في إطار تعزيز الربط الجوي بين البلدين، وتوسيع شبكة الوجهات من وإلى المطارات ‏السورية.‏

وأوضحت الهيئة، عبر قناتها على تلغرام، أن شركة ‏LEAV Aviation‏ ستبدأ اعتباراً من التاسع والعشرين من تموز الجاري تسيير ‏رحلات منتظمة ومباشرة بين دوسلدورف ودمشق، على أن تنطلق في الأول من آب المقبل رحلات مباشرة بين كولن وحلب.‏

كما تبدأ شركة ‏Sundair، في الأول من آب المقبل، تسيير رحلات منتظمة ومباشرة بين برلين ودمشق، فيما تنطلق رحلاتها المباشرة ‏بين برلين وحلب اعتباراً من الأول من تشرين الأول المقبل.‏

وتسهم هذه الخطوة في توفير خيارات سفر إضافية ومتنوعة للمسافرين، وتعزيز حركة النقل الجوي بين سوريا وألمانيا، وتوسيع شبكة ‏الوجهات الجوية من وإلى المطارات السورية.‏