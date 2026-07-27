بدء تشغيل رحلات جوية مباشرة بين سوريا وألمانيا عبر شركتين ألمانيتين

دمشق-سانا
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري والنقل الجوي، اليوم الإثنين، بدء تشغيل عدد من الرحلات الجوية المنتظمة والمباشرة بين سوريا وألمانيا عبر شركتين ألمانيتين، في إطار تعزيز الربط الجوي بين البلدين، وتوسيع شبكة الوجهات من وإلى المطارات السورية.
وأوضحت الهيئة، عبر قناتها على تلغرام، أن شركة LEAV Aviation ستبدأ اعتباراً من التاسع والعشرين من تموز الجاري تسيير رحلات منتظمة ومباشرة بين دوسلدورف ودمشق، على أن تنطلق في الأول من آب المقبل رحلات مباشرة بين كولن وحلب.
كما تبدأ شركة Sundair، في الأول من آب المقبل، تسيير رحلات منتظمة ومباشرة بين برلين ودمشق، فيما تنطلق رحلاتها المباشرة بين برلين وحلب اعتباراً من الأول من تشرين الأول المقبل.
وتسهم هذه الخطوة في توفير خيارات سفر إضافية ومتنوعة للمسافرين، وتعزيز حركة النقل الجوي بين سوريا وألمانيا، وتوسيع شبكة الوجهات الجوية من وإلى المطارات السورية.