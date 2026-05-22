الولايات المتحدة تطلق أدلة شاملة للمستثمرين في سوريا دعماً لفرص الازدهار والاستقرار

دمشق-سانا

أطلقت الولايات المتحدة أدلة شاملة للمستثمرين في سوريا، في خطوة تعكس ثقتها بقدرة دمشق على التحول إلى وجهة جاذبة للاستثمار المسؤول.

وقالت السفارة الأمريكية في دمشق في تدوينة على منصة “إكس”: “قبل عام، قررت الولايات المتحدة منح سوريا فرصة لتحقيق الازدهار من خلال رفع العقوبات وفتح الباب أمام الاستثمارات، والنتائج تتحدث عن نفسها: تسجيل أكثر من 18 ألف شركة في دمشق، وعودة 1.5 مليون لاجئ، فيما أطلقت تعهدات باستثمارات تُقدَّر بمليارات الدولارات”.

وأضافت: يسرّنا إطلاق أدلة شاملة للمستثمرين في سوريا، وهي أكثر تقارير معلومات السوق المتاحة للجمهور تفصيلاً بشأن سوريا، ما يشير إلى ثقة الولايات المتحدة في أن سوريا يمكن أن تكون وجهة موثوقة للاستثمار المسؤول والمشاريع والاندماج الاقتصادي.

وأكدت السفارة أنه “توجد فرص حقيقية في العديد من القطاعات، بما في ذلك الكهرباء والنفط والغاز والتكنولوجيا والاتصالات والعقارات والخدمات المصرفية، والشركات الأمريكية بما تمتلكه من تكنولوجيا وخبرة ومعايير متقدمة تتمتع بموقع فريد يمكّنها من سد العديد من الفجوات التي تحتاجها سوريا بشكل عاجل”.

وأشارت إلى أن هذه الأدلة تبيّن الفرص المتاحة للشركات الأمريكية، فيما يُساعد في ربط سوريا بشراكات اقتصادية موثوقة ومرنة وشفافة، تدعم الازدهار والاستقرار على المدى الطويل، ومع الحوكمة الرشيدة والتعاون الإقليمي والاستثمار المسؤول، يُمكن أن تتحول الفرص إلى واقع.