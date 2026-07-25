غوتيريش: الشعب السوري أظهر صموداً استثنائياً والمجتمع الدولي مطالب بدعمه في مرحلة التعافي

photo 2026 07 25 13 17 58 غوتيريش: الشعب السوري أظهر صموداً استثنائياً والمجتمع الدولي مطالب بدعمه في مرحلة التعافي

دمشق-سانا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، أن الشعب السوري أظهر صموداً استثنائياً خلال سنوات من المعاناة، داعياً المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه خلال مرحلة التعافي.

وقال غوتيريش في منشور عبر منصة “إكس”: “لطالما أعجبتُ بتاريخ سوريا العريق وإسهامها الاستثنائي في حضارة العالم”.

وأضاف غوتيريش: إن الشعب السوري “لا ينبغي أن يتحمل عبء التعافي وحده”، مؤكداً ضرورة أن يواكب المجتمع الدولي عزيمة السوريين بدعم ومساعدة مستدامين.

وكان غوتيريش بدأ صباح اليوم زيارة إلى سوريا، هي الأولى لأمين عام للأمم المتحدة منذ عام 2009، حيث أكد وقوف المنظمة الدولية إلى جانب سوريا، وداعياً المجتمع الدولي إلى بذل كل الجهود لدعم الشعب السوري.

النائب ويلسون: مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على إلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا
بحث التعاون القضائي والمؤسسي بين وزارة الداخلية السورية ووفد من وزارة العدل السويدية
القائم بأعمال السفارة السورية في سلطنة عُمان يسلم ‌‏أوراق اعتماده إلى وكيل الخارجية العمانية
الصفدي: العدوان الإسرائيلي على سوريا خرق فاضح للقانون الدولي
سيناتوران أمريكيان يجدّدان دعمهما لإلغاء عقوبات “قانون قيصر” على سوريا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك