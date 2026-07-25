غوتيريش: الشعب السوري أظهر صموداً استثنائياً والمجتمع الدولي مطالب بدعمه في مرحلة التعافي

دمشق-سانا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، أن الشعب السوري أظهر صموداً استثنائياً خلال سنوات من المعاناة، داعياً المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه خلال مرحلة التعافي.

وقال غوتيريش في منشور عبر منصة “إكس”: “لطالما أعجبتُ بتاريخ سوريا العريق وإسهامها الاستثنائي في حضارة العالم”.

وأضاف غوتيريش: إن الشعب السوري “لا ينبغي أن يتحمل عبء التعافي وحده”، مؤكداً ضرورة أن يواكب المجتمع الدولي عزيمة السوريين بدعم ومساعدة مستدامين.

وكان غوتيريش بدأ صباح اليوم زيارة إلى سوريا، هي الأولى لأمين عام للأمم المتحدة منذ عام 2009، حيث أكد وقوف المنظمة الدولية إلى جانب سوريا، وداعياً المجتمع الدولي إلى بذل كل الجهود لدعم الشعب السوري.