سيناتور أمريكية تدعو لمساعدة سوريا لتحقيق ديمقراطية مزدهرة وإلغاء العقوبات عليها

واشنطن- سانا

جددت السيناتور الأمريكية جين شاهين، عضو مجلس الشيوخ، اليوم التأكيد على ضرورة مساعدة سوريا على طريقها نحو ديمقراطية مستقرة ومزدهرة، وذلك عقب إلقاء رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت شاهين في منشور على منصة X اليوم: “إن الرئيس الشرع أصبح أول زعيم سوري يلقي كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ ما يقرب من ستة عقود، وعلينا مساعدة سوريا على طريقها نحو ديمقراطية مستقرة ومزدهرة تحمي حقوق جميع السوريين”، داعية الكونغرس لإلغاء عقوبات قانون قيصر المفروض على سوريا.

وكانت السيناتور شاهين، أكدت أمس أهمية الجهود المبذولة من قبل الحزبين الديمقراطي والجمهوري لإلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا بالكامل.