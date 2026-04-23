الطيران المدني والصناعة السورية.. تعاون لتسهيل حركة الصادرات ودعم الإنتاج الوطني

دمشق-سانا

بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، عمر الحصري، مع رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، الدكتور مازن ديروان، اليوم الخميس، سبل تعزيز التعاون بين قطاع الطيران المدني والقطاع الصناعي، في مجالات الشحن الجوي وتسهيل حركة الصادرات السورية إلى الأسواق الخارجية، وذلك في مبنى الهيئة بدمشق.

وذكرت الهيئة عبر قناتها على “التلغرام” أنه جرى خلال الاجتماع استعراض آفاق تطوير الخدمات اللوجستية في المطارات، وتحسين بيئة العمل بما يسهم في دعم الإنتاج الوطني وتعزيز قدرته التنافسية.

كما ناقش الجانبان آليات تذليل العقبات التي تواجه الصناعيين في عمليات النقل والتصدير، إضافة إلى تعزيز التنسيق المستمر بين الطرفين بما يحقق التكامل بين القطاعين ويسهم في خدمة الاقتصاد الوطني.

ويأتي الاجتماع في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دور قطاع الطيران المدني في دعم القطاعات الإنتاجية، ولا سيما القطاع الصناعي، من خلال تطوير خدمات الشحن الجوي وتحسين البنية اللوجستية في المطارات، بما يسهم في تسهيل حركة الصادرات السورية إلى الأسواق الخارجية.