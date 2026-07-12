معرض “إعادة إزهار” يقدّم إبداعاً سورياً يدعم الحوار الثقافي والمبادرات الإنسانية في ألمانيا

برلين-سانا



اختتمت في مدينة دورتموند الألمانية اليوم الأحد فعاليات معرض “إعادة إزهار” الفني الذي نظمته مجموعة من الفنانات السوريات المغتربات، وشهد على مدى يومين حضوراً واسعاً من أبناء الجالية السورية والجمهور الألماني، في فعالية جمعت بين الإبداع البصري والعمل الإنساني الخيري.



قدّمت الفنانة التشكيلية صفا الشيخ يوسف، إحدى منظمات المعرض والمشاركات فيه، رؤية المعرض بوصفه استلهاماً لرمزية الزهرة كامتداد لقدرة المرأة السورية على التجدد والنمو والتأقلم رغم الصعاب، موضحة أن الأعمال لا تطرح المعاناة بشكل مباشر، بل تحوّل التجربة الإنسانية والألم إلى بنية بصرية وجمالية قابلة للتأمل.



وبيّنت الشيخ يوسف، في تصريح لمراسل سانا، أن المعرض يهدف إلى بناء جسور التواصل الثقافي بين السوريين والمجتمع الألماني، إلى جانب دعم عدد من النساء السوريات والقطاع الصحي في سوريا عبر تخصيص ريع مبيعات الأعمال الفنية لمبادرات إنسانية وصحية داخل الوطن.



من جهتها، أوضحت الفنانة لميا المسيطي في تصريح مماثل، أنها شاركت بمجموعة من اللوحات إضافة إلى أعمال مصنوعة من أعواد المخمل المستوحاة من التراث التقليدي لصناعة مجسمات الزهور، مؤكدة أن المعرض يشكل منصة لتعريف الجمهور الغربي بإبداع المرأة السورية وقدرتها على العطاء في بلاد الاغتراب.



وأشارت المسيطي إلى أن من بين أعمالها لوحة تجسد حارس الثورة السورية عبد الباسط الساروت، معتبرة أنها تسهم في تعريف الجمهور، ولا سيما الجالية السورية، بأحد أبرز رموز النضال السوري.



ويؤكد المعرض الدور الحيوي للفنون والثقافة في تعزيز الحوار والتقارب بين الشعوب، ونقل الهوية الإبداعية السورية إلى المحافل الدولية، إلى جانب إبراز دور المغتربين السوريين في دعم وطنهم عبر مبادرات إنسانية وصحية تموَّل من عائدات الأعمال المعروضة.