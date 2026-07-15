ويلسون: الولايات المتحدة ملتزمة بتخفيف قيود التصدير المفروضة على سوريا

واشنطن-سانا

أعلن عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون، اليوم الأربعاء، أن وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة والأمن، جيفري كيسلر، قدّم التزاماً رسمياً بتحديث وتخفيف قيود التصدير المفروضة على سوريا بشكل سريع عقب بدء إجراءات شطب اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ولفت ويلسون في تدوينة عبر حسابه في منصة “إكس” إلى أن هذا الالتزام يأتي في إطار مساعٍ لإتاحة فرصة جديدة لسوريا، عبر تحديث وتخفيف قيود التصدير، بما يتيح للشركات الأمريكية استئناف التصدير والاستثمار في السوق السورية، وفتح الباب أمام تدفقات استثمارية عقب تعديل لوائح التصدير.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الرئيس أحمد الشرع خلال لقاء جمعهما في الـ8 من تموز 2026 في ‏مقر انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” في أنقرة، بقراره إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية ‏للإرهاب، على أن يجري الكونغرس مراجعة تستمر 45 يوماً ‏لاستكمال هذا القرار وجعله نهائياً.