قورتولموش: تركيا ملتزمة بدعم الشعب السوري بمختلف مكوناته

تركي

أنقرة-سانا

أكّد رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش أنّ من واجب بلاده التاريخي الوقوف إلى جانب الشعب السوري بمختلف مكوناته.

وفي تصريحات أدلى بها اليوم خلال استضافته في “طاولة محرري وكالة الأناضول”، شدّد قورتولموش على ضرورة ضمان هيكلية موحّدة في سوريا، تجمع مختلف المجموعات العرقية والطائفية تحت سقف واحد، وتمهّد للانتقال نحو نظام ديمقراطي يُعبّر فيه الجميع عن آرائهم.

وأشار إلى أنّ تركيا تعتبر من واجبها التاريخي الوقوف إلى جانب “إخوانها في سوريا”، سواء كانوا تركماناً أو عرباً أو أكراداً أو من أي جماعة أخرى، مع التأكيد على ضرورة الفصل بين الأكراد السوريين وما يُسمّى بـ “قوات سوريا الديمقراطية”.

ولفت إلى أنّ سقوط نظام الأسد شكّل تطوراً مهماً في المنطقة، مشيراً إلى أنّ الهوية الكردية لم تكن تحظى باعتراف في عهد “نظام حزب البعث”.

وفي سياق آخر، تطرّق قورتولموش إلى ملف مكافحة الإرهاب، حيث أكّد أنّ نجاح مسار “تركيا بلا إرهاب” سيساهم في زوال الإرهاب في العراق وبلدان أخرى في المنطقة.

