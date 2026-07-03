لبنان يدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى بدمشق ويؤكد التضامن مع سوريا

بيروت-سانا

أدان لبنان بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف أمس مقهى في محيط القصر العدلي بدمشق، وأسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين.

وفي بيان لها نشرته على منصة إكس اليوم الجمعة أكدت وزارة الخارجية اللبنانية أن هذا الاعتداء “يمثل محاولة جديدة لضرب الأمن، والاستقرار في سوريا، في مرحلةٍ دقيقة من مسيرة تعافيها، ونهوضها بعد سنوات طويلة من المعاناة”.

وأضاف البيان: “إن وزارة الخارجية ترى أن وقوع التفجير في محيط قصر العدل له دلالة خطيرة، إذ يوحي باستهدافٍ مقصود لرمزٍ من رموز العدالة وسيادة القانون”.

واستهدف تفجير إرهابي أمس مقهى في محيط القصر العدلي بدمشق أسفر عن مقتل 10 مدنيين، وإصابة 21 آخرين، ما أثار موجة إدانات عربية ودولية واسعة.