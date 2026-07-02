الرئيس اللبناني خلال لقائه الشيباني: متمسكون بإقامة علاقات أخوية مع سوريا

بيروت-سانا

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون خلال لقائه وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، اليوم الخميس في قصر بعبدا ببيروت تمسك لبنان بإقامة علاقات أخوية مع سوريا، قائمة على التعاون والتنسيق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين.

ونقل موقع الرئاسة اللبنانية عن عون قوله: “نحن حريصون على استقرار سوريا تماماً كما تحرص سوريا على استقرار لبنان “، معرباً عن “ارتياحه للتنسيق بين البلدين ولا سيما في مجالات ضبط الحدود ومنع تهريب الأشخاص والسلاح وكل ما هو مسيء لأمن البلدين”.

وأضاف:” أكد لي الرئيس أحمد الشرع في أكثر من لقاء واتصال أن دور سوريا لن يكون مثل دورها في الماضي، وأن صفحة جديدة فتحت بين البلدين لن تكون فيها سوريا مع طرف ضد آخر بل إلى جانب جميع اللبنانيين”.

ورحّب عون بتشكيل اللجنة العليا بين البلدين للحفاظ على مصالح لبنان وسوريا على حد سواء.

ولفتت الرئاسة اللبنانية إلى أن الوزير الشيباني نقل تحيات الرئيس الشرع إلى الرئيس عون ودعوة رسمية لزيارة دمشق، مؤكداً أن زيارته تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين وتفعيل التنسيق ولا سيما في المجال الاقتصادي.

وكان وفد لبناني برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام زار سوريا في أيار الماضي والتقى الرئيس أحمد الشرع، حيث جرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز التنسيق الأمني لدعم الاستقرار ومواجهة التحديات، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.