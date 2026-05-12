وفد من وزارة الداخلية يزور أكاديمية الشرطة التركية لتعزيز التعاون وتفقد الطلبة المبتعثين

أنقرة-سانا

بحث وفد من وزارة الداخلية في سوريا، مع مدير أكاديمية الشرطة التركية، الدكتور مراد بالشي ونوابه، سبل تعزيز التعاون في مجالات التدريب الشرطي، وتبادل الخبرات.

وتم خلال اللقاء استعراض برامج التعاون القائمة، ومناقشة آفاق تطويرها، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الشرطية، وتعزيز التأهيل الأكاديمي والمهني.

وضمّ وفد وزارة الداخلية مدير إدارة التأهيل والتدريب الدكتور حسين سلمان، ومدير كلية الشرطة العميد ماهر مرعي، وعدداً من الضباط.

كما التقى الوفد بالطلبة السوريين المبتعثين إلى الأكاديمية ضمن برامج البكالوريوس والماجستير، واطّلع على أوضاعهم الأكاديمية والمعيشية، مشدداً على أهمية التزامهم بالتحصيل العلمي، والانضباط المؤسسي، وتمثيل وزارة الداخلية بصورة مشرّفة.

وأكد الوفد للطلبة، ثقته بقدرتهم على أن يكونوا من الكفاءات القيادية التي ستسهم في تطوير المؤسسة الأمنية مستقبلاً.

