ورشة قانونية في غازي عنتاب لتعزيز وعي السوريين بحقوقهم وواجباتهم

DSC08602 ورشة قانونية في غازي عنتاب لتعزيز وعي السوريين بحقوقهم وواجباتهم

غازي عنتاب-سانا

نظم منبر المجتمع المدني “ULFED” ورشة قانونية في مدينة غازي عنتاب التركية، بهدف تعزيز وعي السوريين حاملي بطاقة الحماية المؤقتة والحماية الدولية بحقوقهم وواجباتهم القانونية في بيئة العمل.

وتهدف الورشة إلى التعريف بقضايا إذن العمل والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، إضافة إلى مستقبل حاملي بطاقة الحماية في تركيا والوضع القانوني للعاملين فيها.

يشار إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن المرحلة الخامسة من الورشات القانونية التي ينظمها منبر المجتمع المدني في تركيا لتعزيز وعي السوريين بقضايا سياسية واجتماعية.

DSC08464 ورشة قانونية في غازي عنتاب لتعزيز وعي السوريين بحقوقهم وواجباتهم
DSC08539 ورشة قانونية في غازي عنتاب لتعزيز وعي السوريين بحقوقهم وواجباتهم
DSC08656 ورشة قانونية في غازي عنتاب لتعزيز وعي السوريين بحقوقهم وواجباتهم
DSC08687 ورشة قانونية في غازي عنتاب لتعزيز وعي السوريين بحقوقهم وواجباتهم
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