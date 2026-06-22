وزير الخارجية والمغتربين يلتقي نظيره الأردني في العاصمة عمّان

عمًان-سانا

التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في العاصمة عمّان، على هامش أعمال الاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية.