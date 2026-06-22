وزير الخارجية والمغتربين يلتقي نظيره الأردني في العاصمة عمّان

photo 2026 06 22 18 10 44 وزير الخارجية والمغتربين يلتقي نظيره الأردني في العاصمة عمّان

عمًان-سانا

التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في العاصمة عمّان، على هامش أعمال الاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية.

photo 2026 06 22 18 10 56 وزير الخارجية والمغتربين يلتقي نظيره الأردني في العاصمة عمّان
photo 2026 06 22 18 10 58 وزير الخارجية والمغتربين يلتقي نظيره الأردني في العاصمة عمّان
تدريب ميداني في اللاذقية لعدد من الفرق التطوعية للمساعدة في حالات الطوارئ وحرائق الغابات
بحث سبل التعاون الأكاديمي والطبي بين وزارة التعليم العالي والمجلس السوري الإيطالي
الجالية السورية في ألمانيا تنظم مظاهرة في برلين تنديداً باستمرار العقوبات الظالمة على سوريا
هيئات سياسية عربية ولبنانية تجدد دعمها لسورية في مواجهة الإرهاب
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من أمين عام جامعة الدول العربية بمناسبة عيد الفطر المبارك
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك