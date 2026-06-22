برئاسة وزير الطوارئ.. انطلاق أعمال مؤتمر المعنيين بإزالة ‏الألغام في سوريا ‏بجنيف

جنيف-سانا
انطلقت في مدينة جنيف بسويسرا اليوم الإثنين، أعمال مؤتمر المعنيين بإزالة الألغام في سوريا برئاسة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح، وبالشراكة مع مركز جنيف الدولي لأنشطة إزالة الألغام للأغراض الإنسانية (GICHD)وبدعم من الاتحاد الأوروبي ودولتي ألمانيا وسويسرا ومشاركة عدد من الجهات الوطنية والشركاء الدوليين والمانحين.
ويضم الوفد السوري ممثلين عن وزارتي الخارجية والمغتربين والزراعة، إلى جانب عدد من المختصين والإداريين والتقنيين من المركز الوطني السوري للأعمال المتعلقة بالألغام في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
تطوير فهم مشترك للاحتياجات المرتبطة بمكافحة الألغام
ويهدف المؤتمر الذي تستمر أعماله خلال الفترة من الـ 22 إلى الـ 24 من حزيران الجاري إلى توفير منصة تجمع سوريا مع الجهات المانحة والشركاء المنفذين، بما يسهم في تطوير فهم مشترك للاحتياجات والأولويات والقدرات الوطنية المرتبطة بمكافحة الألغام والذخائر غير المنفجرة، وتعزيز آليات التنسيق، والحد من الازدواجية في الجهود، وتحديد مسارات عملية من شأنها تسريع تحقيق النتائج الملموسة لصالح المجتمعات المتضررة.
أولوية وطنية عليا
وفي كلمة له خلال افتتاح المؤتمر أكد الوزير الصالح أن معالجة ملف الألغام والذخائر غير المنفجرة أولوية وطنية عليا للحكومة السورية، لكونه يتعلق بحماية الأرواح ويرتبط مباشرة بمستقبل سوريا واستقرارها وتعافيها، إذ لا يمكن الحديث عن عودة اللاجئين والنازحين، وإعادة الإعمار، واستعادة سبل العيش، والأمن الغذائي، والتنمية المستدامة، في ظل استمرار التلوث الواسع بالألغام والذخائر غير المنفجرة.
وقال الصالح : إن رؤيتنا الوطنية للتعافي والاستقرار تنطلق من مبدأ بسيط وواضح وهو لا عودة آمنة دون أرض آمنة، ولا استقراراً مستداماً دون إزالة هذا الخطر القاتل، مضيفاً: عندما بدأنا التعامل مع هذا الملف، كانت التحديات كبيرة، فقد ورثنا واقعاً معقداً تشكل عبر سنوات طويلة من الحرب والإهمال، فالنظام البائد لم يتعامل مع ملف الألغام ومخلفات الحرب بوصفه أولوية وطنية، ولم يطور إطاراً وطنياً شاملاً لإدارته، رغم اتساع حجم التلوث وخطورة آثاره على المدنيين.
ولفت الصالح إلى ما بذلته المنظمات الأممية في سوريا من جهود في هذا القطاع لكنها لم تكن فعالة ولم ترتقِ للواقع في سوريا، حيث كانت تعمل في غياب مرجعية وطنية موحدة تقود القطاع وتنسق أولوياته وتدير بياناته وتحدد اتجاهاته الاستراتيجية، وبالتالي كانت النتيجة غياب قاعدة بيانات وطنية متكاملة، وغياب خرائط شاملة للتلوث، وتشتت في الجهود والموارد.
الانتقال إلى إدارة وطنية مؤسساتية
وقال الوزير الصالح: اتخذنا قراراً استراتيجياً بإنشاء مرجعية وطنية موحدة لهذا القطاع، من خلال المركز الوطني للأعمال المتعلقة بالألغام، ليقود عملية التخطيط والتنسيق وتحديد الأولويات الوطنية، ويكون نقطة الارتكاز لجميع الشركاء العاملين في هذا المجال.
وأوضح الصالح أن المركز يعمل اليوم على بناء منظومة وطنية متكاملة تشمل تطوير قواعد البيانات الوطنية، وإعداد الخرائط الوطنية لمناطق التلوث، وتوحيد المعايير والإجراءات، وتعزيز أنظمة إدارة المعلومات، وتنسيق العمليات بين مختلف الشركاء المحليين والدوليين، ونحن ما زلنا في بداية الطريق، لكننا نؤمن أن بناء المؤسسات الوطنية القادرة هو الاستثمار الأكثر استدامة لمستقبل هذا القطاع.
مسؤولية جماعية وشراكات متعددة
وأكد الصالح أن ملف الألغام والذخائر غير المنفجرة مسؤولية جماعية ويتطلب تضافر الجهود والخبرات والموارد، فحجم التلوث في سوريا أكبر من قدرة أي جهة منفردة على التعامل معه، وهذا الملف يحتاج إلى مساهمة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية، وحتى الشركات الخاصة التي تمتلك الخبرة والقدرة في تسريع وتيرة العمل وإدخال التقنيات الحديثة وتوسيع القدرات التشغيلية، مبيناً أن نجاح هذه الشراكة يتطلب رؤية وطنية موحدة وقيادة وطنية واضحة.
وقال الصالح: إن رؤيتنا لتطوير قطاع الأعمال المتعلقة بالألغام، ترتكز على تعزيز القدرات الوطنية، وتوسيع عمليات المسح والإزالة، وتطوير أنظمة إدارة المعلومات، وتبني التقنيات الحديثة، وتعزيز التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة، وتقديم الدعم للضحايا والناجين.
وأكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث التزام الوزارة الكامل بمبدأ الشفافية، فالبيانات الدقيقة والمعلومات الموثوقة والتنسيق المفتوح بين جميع الأطراف ركائز أساسية لنجاح العمل، مع مواصلة تطوير آليات تبادل المعلومات والتشاركية في التخطيط وتحديد الأولويات وتقييم النتائج.
استثمار في الإنسانية والحياة والاستقرار
وأوضح الوزير الصالح أن الأعمال المتعلقة بالألغام هي استثمارٌ في الإنسانية والحياة والاستقرار وإزالة للخوف من حياة الناس، فهي تسهم في إنقاذ الأرواح، واستعادة الوصول إلى الأراضي والخدمات، وتمكين اللاجئين والنازحين من العودة إلى منازلهم، كما تمثل ركناً أساسياً في رؤية “لا مخيمات، لا ألغام” التي تعمل عليها الحكومة السورية بدعم من شركائها الدوليين، لتوفير حلول مستدامة لعودة آمنة وطوعية، وتعزيز التعافي الاقتصادي والاجتماعي في سوريا.
وأعرب وزير الطوارئ وإدارة الكوارث عن أمله بأن يكون هذا المؤتمر خطوة جادة نحو تخليص سوريا من هذا الإرث القاتل، وفتح الطريق أمام مستقبل أكثر أمناً واستقراراً لجميع السوريين، متوجهاً بالشكر إلى مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام على شراكته ودعمه في تنظيم المؤتمر، وإلى سويسرا وألمانيا والاتحاد الأوروبي على دعمهم المستمر، وإلى جميع المنظمات والهيئات الوطنية والدولية والخبراء والمشاركين الذين لبّوا الدعوة حاملين مسؤولية إنسانية مشتركة تجاه سوريا.
وكانت وزارتا الطوارئ وإدارة الكوارث والزراعة أطلقتا بالشراكة مع دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام (UNMAS) ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، وبتمويل من الحكومة اليابانية، في الـ 14 من أيار الماضي مشروع إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة، وإعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية في المناطق المتضررة في سوريا.