برئاسة وزير الطوارئ.. انطلاق أعمال مؤتمر المعنيين بإزالة ‏الألغام في سوريا ‏بجنيف

‎جنيف-سانا

انطلقت في مدينة جنيف بسويسرا اليوم الإثنين، أعمال مؤتمر ‏المعنيين بإزالة الألغام ‏في سوريا برئاسة وزير الطوارئ وإدارة ‏الكوارث السوري رائد الصالح، وبالشراكة ‏مع مركز جنيف ‏الدولي لأنشطة إزالة الألغام للأغراض الإنسانية‎ ‎ (GICHD)‌‏وبدعم ‏من الاتحاد الأوروبي ودولتي ألمانيا وسويسرا‌‏ ومشاركة عدد من الجهات الوطنية ‏والشركاء الدوليين والمانحين.‏

ويضم الوفد السوري ممثلين عن وزارتي الخارجية والمغتربين ‏والزراعة، إلى جانب ‏عدد من المختصين والإداريين والتقنيين ‏من المركز الوطني السوري للأعمال المتعلقة ‏بالألغام في وزارة ‏الطوارئ وإدارة الكوارث‎.‎

تطوير فهم مشترك للاحتياجات المرتبطة بمكافحة الألغام

ويهدف المؤتمر الذي تستمر أعماله خلال الفترة من الـ 22 إلى الـ 24 من ‏حزيران ‏الجاري إلى توفير منصة تجمع سوريا مع الجهات ‏المانحة والشركاء المنفذين، بما ‏يسهم في تطوير فهم مشترك ‏للاحتياجات والأولويات والقدرات الوطنية المرتبطة ‏بمكافحة ‏الألغام والذخائر غير المنفجرة، وتعزيز آليات التنسيق، والحد ‏من الازدواجية ‏في الجهود، وتحديد مسارات عملية من شأنها ‏تسريع تحقيق النتائج الملموسة لصالح ‏المجتمعات المتضررة‎.‎

‎أولوية وطنية عليا

وفي كلمة له خلال افتتاح المؤتمر أكد الوزير الصالح أن معالجة ‏ملف الألغام ‏والذخائر غير المنفجرة أولوية وطنية عليا للحكومة ‏السورية، لكونه يتعلق بحماية ‏الأرواح ويرتبط مباشرة بمستقبل ‏سوريا واستقرارها وتعافيها، إذ لا يمكن الحديث عن ‏عودة ‏اللاجئين والنازحين، وإعادة الإعمار، واستعادة سبل العيش، ‏والأمن الغذائي، ‏والتنمية المستدامة، في ظل استمرار التلوث ‏الواسع بالألغام والذخائر غير المنفجرة‎.‎

‎ ‎وقال الصالح : إن رؤيتنا الوطنية للتعافي والاستقرار ‏تنطلق من مبدأ بسيط ‏وواضح وهو لا عودة آمنة دون أرض ‏آمنة، ولا استقراراً مستداماً دون إزالة هذا ‏الخطر القاتل، مضيفاً: ‏عندما بدأنا التعامل مع هذا الملف، كانت التحديات كبيرة، فقد ‌‏ورثنا واقعاً معقداً تشكل عبر سنوات طويلة من الحرب ‏والإهمال، فالنظام البائد لم ‏يتعامل مع ملف الألغام ومخلفات ‏الحرب بوصفه أولوية وطنية، ولم يطور إطاراً ‏وطنياً شاملاً ‏لإدارته، رغم اتساع حجم التلوث وخطورة آثاره على ‏المدنيين‎.‎

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ولفت الصالح إلى ما بذلته المنظمات الأممية في سوريا من ‏جهود في هذا القطاع لكنها ‏لم تكن فعالة ولم ترتقِ للواقع في ‏سوريا، حيث كانت تعمل في غياب مرجعية وطنية ‏موحدة تقود ‏القطاع وتنسق أولوياته وتدير بياناته وتحدد اتجاهاته ‏الاستراتيجية، ‏وبالتالي كانت النتيجة غياب قاعدة بيانات وطنية ‏متكاملة، وغياب خرائط شاملة ‏للتلوث، وتشتت في الجهود ‏والموارد‎.‎

‎ ‎الانتقال إلى إدارة وطنية مؤسساتية

وقال الوزير الصالح: اتخذنا قراراً استراتيجياً بإنشاء مرجعية ‏وطنية موحدة لهذا ‏القطاع، من خلال المركز الوطني للأعمال ‏المتعلقة بالألغام، ليقود عملية التخطيط ‏والتنسيق وتحديد ‏الأولويات الوطنية، ويكون نقطة الارتكاز لجميع الشركاء ‏العاملين ‏في هذا المجال‎.‎‎ ‎



وأوضح الصالح أن المركز يعمل اليوم على بناء منظومة وطنية ‏متكاملة تشمل تطوير ‏قواعد البيانات الوطنية، وإعداد الخرائط ‏الوطنية لمناطق التلوث، وتوحيد المعايير ‏والإجراءات، وتعزيز ‏أنظمة إدارة المعلومات، وتنسيق العمليات بين مختلف الشركاء ‌‏المحليين والدوليين، ونحن ما زلنا في بداية الطريق، لكننا نؤمن ‏أن بناء المؤسسات ‏الوطنية القادرة هو الاستثمار الأكثر استدامة ‏لمستقبل هذا القطاع‎.‎

‎‎ ‎مسؤولية جماعية وشراكات متعددة

وأكد الصالح أن ملف الألغام والذخائر غير المنفجرة مسؤولية ‏جماعية ويتطلب ‏تضافر الجهود والخبرات والموارد، فحجم ‏التلوث في سوريا أكبر من قدرة أي جهة ‏منفردة على التعامل ‏معه، وهذا الملف يحتاج إلى مساهمة الأمم المتحدة، والمنظمات ‌‏الدولية والمحلية، وحتى الشركات الخاصة التي تمتلك الخبرة ‏والقدرة في تسريع وتيرة ‏العمل وإدخال التقنيات الحديثة وتوسيع ‏القدرات التشغيلية، مبيناً أن نجاح هذه الشراكة ‏يتطلب رؤية ‏وطنية موحدة وقيادة وطنية واضحة‎.‎

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وقال الصالح: إن رؤيتنا لتطوير قطاع الأعمال المتعلقة ‏بالألغام، ترتكز على تعزيز ‏القدرات الوطنية، وتوسيع عمليات ‏المسح والإزالة، وتطوير أنظمة إدارة المعلومات، ‏وتبني ‏التقنيات الحديثة، وتعزيز التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة، ‏وتقديم الدعم ‏للضحايا والناجين‎.‎

وأكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث التزام الوزارة الكامل ‏بمبدأ الشفافية، فالبيانات ‏الدقيقة والمعلومات الموثوقة والتنسيق ‏المفتوح بين جميع الأطراف ركائز أساسية ‏لنجاح العمل، مع ‏مواصلة تطوير آليات تبادل المعلومات والتشاركية في التخطيط ‌‏وتحديد الأولويات وتقييم النتائج‎.‎

‎ ‎استثمار في الإنسانية والحياة والاستقرار

وأوضح الوزير الصالح أن الأعمال المتعلقة بالألغام هي ‏استثمارٌ في الإنسانية والحياة والاستقرار وإزالة للخوف من حياة ‏الناس، فهي تسهم في إنقاذ الأرواح، واستعادة الوصول إلى ‏الأراضي والخدمات، وتمكين اللاجئين والنازحين من العودة إلى ‏منازلهم، كما تمثل ركناً أساسياً في رؤية “لا مخيمات، لا ألغام” ‏التي تعمل عليها الحكومة السورية بدعم من شركائها الدوليين، ‏لتوفير حلول مستدامة لعودة آمنة وطوعية، وتعزيز التعافي ‏الاقتصادي والاجتماعي في ‏سوريا‎. ‎

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وأعرب وزير الطوارئ وإدارة الكوارث عن أمله بأن يكون هذا ‏المؤتمر خطوة جادة نحو تخليص سوريا من هذا الإرث القاتل، ‏وفتح الطريق أمام مستقبل أكثر أمناً واستقراراً لجميع السوريين، ‏متوجهاً بالشكر إلى مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام على ‏شراكته ودعمه في تنظيم المؤتمر، وإلى سويسرا وألمانيا ‏والاتحاد الأوروبي على دعمهم المستمر، ‏وإلى جميع المنظمات والهيئات الوطنية والدولية والخبراء ‏والمشاركين الذين لبّوا الدعوة حاملين مسؤولية إنسانية ‏مشتركة تجاه سوريا‎.‎

وكانت وزارتا الطوارئ وإدارة الكوارث والزراعة أطلقتا ‏بالشراكة مع دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام‎ ‌‎(UNMAS) ‎ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة‎ (FAO)‎، ‏وبتمويل من الحكومة اليابانية، في الـ 14 من أيار الماضي ‏مشروع إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة، وإعادة تأهيل البنية ‏التحتية الزراعية في المناطق المتضررة في سوريا. ‏