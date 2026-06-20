مفوضية اللاجئين في الأردن: أكثر من 200 ألف ‏لاجئ سوري ‏عادوا إلى بلادهم منذ 2024‏‎ ‎

عمّان-سانا
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن اليوم السبت، أن أكثر من 200 ألف لاجئ سوري عادوا إلى وطنهم بشكل طوعي منذ كانون الأول عام 2024 وحتى حزيران الجاري.
وبمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف اليوم السبت العشرين من حزيران، قالت المفوضية في بيانات لها: إن حركة العودة الطوعية من الأردن إلى سوريا شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال العامين الماضيين، مع استمرار المهجّرين في اتخاذ قرار العودة بشكل فردي وشخصي.
كما قال الناطق باسم المفوضية في الأردن يوسف طه في تصريحات لقناة المملكة: إن 23,150 لاجئاً سورياً عادوا منذ بداية العام الحالي، بينهم 2,500 لاجئ خلال الفترة من الـ 1 إلى الـ 13 من حزيران الجاري، مشيراً إلى أن عمليات العودة لا تزال مستمرة بوتيرة ثابتة.
وأوضح طه أن النساء شكّلن 49% من إجمالي العائدين مقابل 51% من الرجال، فيما بلغت نسبة الأطفال 41%، أي ما يقارب 82 ألف طفل.
وكانت بيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أظهرت مؤشرات لافتة على تنامي حركة العودة إلى سوريا خلال العام 2025، حيث عاد ما يقرب من مليون نازح داخلي إلى مناطقهم بين كانون الثاني وحزيران 2025، فيما عاد أكثر من 526 ألف لاجئ سوري من الخارج خلال الفترة نفسها، قبل أن يرتفع العدد الإجمالي للعائدين من الخارج إلى نحو مليون شخص بحلول منتصف أيلول من العام ذاته.
ويُحيي العالم في الـ 20 من حزيران من كل عام اليوم العالمي للاجئ، وهو مناسبة خصصتها الأمم المتحدة لتسليط الضوء على معاناة اللاجئين حول العالم، وتعزيز التضامن الدولي معهم، ودعم الجهود الرامية إلى حمايتهم وإيجاد حلول دائمة لهم، سواء عبر العودة الطوعية أو إعادة التوطين أو الاندماج في المجتمعات المضيفة.