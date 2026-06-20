مفوضية اللاجئين في الأردن: أكثر من 200 ألف ‏لاجئ سوري ‏عادوا إلى بلادهم منذ 2024‏‎ ‎

عمّان-سانا‏

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ‏الأردن اليوم ‏السبت، أن أكثر من 200 ألف لاجئ ‏سوري عادوا إلى وطنهم ‏بشكل طوعي منذ كانون ‏الأول عام 2024 وحتى حزيران ‏الجاري‎.‎

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وبمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف اليوم ‏السبت ‏العشرين من حزيران، قالت المفوضية في ‏بيانات لها: إن حركة ‏العودة الطوعية من الأردن ‏إلى سوريا شهدت ارتفاعاً ملحوظاً ‏خلال العامين ‏الماضيين، مع استمرار المهجّرين في اتخاذ قرار ‌‏العودة بشكل فردي وشخصي‎.‎

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كما قال الناطق باسم المفوضية في الأردن يوسف ‏طه في ‏تصريحات لقناة المملكة: إن 23,150 لاجئاً ‏سورياً عادوا منذ ‏بداية العام الحالي، بينهم 2,500 ‏لاجئ خلال الفترة من الـ 1 إلى ‏الـ 13 من حزيران الجاري، ‏مشيراً إلى أن عمليات العودة لا ‏تزال مستمرة ‏بوتيرة ثابتة‎.‎

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وأوضح طه أن النساء شكّلن 49% من إجمالي ‏العائدين مقابل ‌‏51% من الرجال، فيما بلغت نسبة ‏الأطفال 41%، أي ما ‏يقارب 82 ألف طفل.‏

‎ ‎وكانت بيانات المفوضية السامية لشؤون ‏اللاجئين أظهرت ‏مؤشرات لافتة على تنامي حركة العودة ‏إلى سوريا خلال العام ‌‏2025، حيث عاد ما يقرب ‏من مليون نازح داخلي إلى مناطقهم ‏بين كانون ‏الثاني وحزيران 2025، فيما عاد أكثر من 526 ‏ألف ‏لاجئ سوري من الخارج خلال الفترة نفسها، ‏قبل أن يرتفع العدد ‏الإجمالي للعائدين من الخارج ‏إلى نحو مليون شخص بحلول ‏منتصف أيلول من ‏العام ذاته.‏

ويُحيي العالم في الـ 20 من حزيران من كل عام اليوم ‏العالمي ‏للاجئ، وهو مناسبة خصصتها الأمم المتحدة ‏لتسليط الضوء ‏على معاناة اللاجئين حول العالم، ‏وتعزيز التضامن الدولي ‏معهم، ودعم الجهود الرامية ‏إلى حمايتهم وإيجاد حلول دائمة ‏لهم، سواء عبر ‏العودة الطوعية أو إعادة التوطين أو الاندماج ‏في ‏المجتمعات المضيفة‎.‎