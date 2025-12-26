مجلس وزراء الداخلية العرب يدين التفجير الإرهابي لمسجد في حمص ويؤكد تضامنه مع سوريا

تونس-سانا

أدان مجلس وزراء الداخلية العرب التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد “الإمام علي بن أبي طالب” في مدينة حمص، معرباً عن استنكاره الشديد وشجبه المطلق لهذا “العمل الإجرامي الجبان”.

وفي بيان نُشر على موقعه الرسمي، قالت الأمانة العامة للمجلس: “نعلن تضامننا التام ووقوفنا الكامل إلى جانب الجمهورية العربية السورية العزيزة في الإجراءات التي تتخذها لمواجهة الجريمة ومكافحة الإرهاب، والحفاظ على أمنها واستقرارها، وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.”

وكان 8 أشخاص ارتقوا وأصيب 18 آخرون في وقت سابق اليوم جراء تفجير إرهابي في مسجد الإمام علي بن أبي طالب، فيما تتوالى الإدانات والتنديدات بهذه الجريمة.