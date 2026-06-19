شركة دان إير الرومانية تبدأ تشغيل رحلات منتظمة ومباشرة بين بوخارست وحلب مطلع تموز

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا أن شركة طيران دان إير الرومانية ستبدأ اعتباراً من الأول من تموز القادم تشغيل رحلاتها المنتظمة والمباشرة بين بوخارست وحلب، في خطوة تعزز الربط الجوي بين الجمهورية العربية السورية ورومانيا، وتوفر خيارات سفر إضافية للمسافرين.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الجمعة أن تشغيل الخط الجديد يأتي ضمن الجهود الرامية إلى توسيع شبكة الربط الجوي مع الدول الأوروبية، ودعم حركة النقل الجوي من وإلى سورية، بما يسهم في تسهيل تنقل الأفراد وتعزيز التبادل الاقتصادي والسياحي.

وتسعى الهيئة العامة للطيران المدني إلى توسيع شبكة الربط الجوي مع الدول الأوروبية، بما يسهم في تنشيط حركة السفر وتسهيل تنقل الجاليات السورية، إضافة إلى دعم التبادل التجاري والسياحي.

وتمثل الخطوة الجديدة مؤشراً على تنامي الثقة بسلامة الأجواء السورية وقدرة المطارات الوطنية على استقبال الرحلات الدولية وفق المعايير الفنية المعتمدة.