نائب محافظ حلب يبحث مع الموفد الخاص إلى سوريا السفير ألكسندر جيرتز المشاريع الممولة من هولندا

حلب-سانا

بحث نائب محافظ حلب فواز هلال خلال لقائه في مبنى المحافظة، الموفد الخاص إلى سوريا السفير ألكسندر جيرتز برفقة وفد من وزارة الخارجية وإدارة الهجرة في وزارة العدل والأمن الهولندية، المشاريع الممولة من هولندا.

وذكرت محافظة حلب في قناتها على تلغرام اليوم الإثنين، أن الجانبين بحثا آفاق التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية، إضافة إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز علاقات العمل ويدعم جهود التعافي والتنمية.

وأكد نائب المحافظ خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون بما يسهم في تحسين الخدمات ودفع عجلة التنمية المحلية في محافظة حلب.

حضر اللقاء أعضاء المكتب التنفيذي في محافظة حلب، ومدير مديرية التعاون الدولي محمود شحادي.