‏ سوريا وفرنسا تبحثان آفاق التعاون في مشاريع النقل واستقطاب الاستثمارات

دمشق-سانا‏

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بحث وزير النقل السوري يعرب بدر مع القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية بدمشق جان ‏باتيست فيفر، آفاق التعاون في تنفيذ مشاريع قطاع النقل، وفرص استقطاب الاستثمارات ‏للمساهمة في إعادة إعمار وتطوير البنى التحتية.‏

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وأكد الوزير بدر خلال اللقاء الذي عُقد اليوم الأربعاء في مبنى الوزارة بدمشق، أهمية ‏تعزيز الشراكات الدولية، مستعرضاً المشاريع المستقبلية في مجالات السكك الحديدية ‏والجسور.‏

ونوه الوزير بدر بمذكرتي التفاهم الموقعة بين سوريا وشركة ‏CMA CGM‏ الفرنسية، ‏بهدف إنشاء وتشغيل موانئ جافة في كل من المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، ‏والمنطقة الحرة في عدرا بريف دمشق، إضافة للتعاون مع شركة محطة حاويات اللاذقية ‏الدولية في مجال نقل الحاويات من مرفأ اللاذقية إلى المرافئ الجافة في عدرا وحسياء ‏وحلب عبر السكك الحديدية.‏

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من جانبه، أوضح فيفر أن هذا اللقاء يندرج ضمن اجتماعات تحضيرية لتعزيز التعاون ‏الاقتصادي بين الجانبين، وبحث مشاركة الشركات الفرنسية في مشاريع النقل المستقبلية، ‏مؤكداً اهتمامها بالمساهمة في جهود التنمية وإعادة الإعمار.‏

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وتعمل وزارة النقل السورية على تنفيذ مشاريع استراتيجية لتطوير البنى التحتية وتعزيز ‏خدمات النقل، بالتوازي مع توسيع التعاون الدولي واستقطاب الاستثمارات الداعمة لجهود ‏التعافي والتنمية الاقتصادية.‏