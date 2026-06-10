‏ سوريا وفرنسا تبحثان آفاق التعاون في مشاريع النقل واستقطاب الاستثمارات

دمشق-سانا
بحث وزير النقل السوري يعرب بدر مع القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية بدمشق جان باتيست فيفر، آفاق التعاون في تنفيذ مشاريع قطاع النقل، وفرص استقطاب الاستثمارات للمساهمة في إعادة إعمار وتطوير البنى التحتية.
وأكد الوزير بدر خلال اللقاء الذي عُقد اليوم الأربعاء في مبنى الوزارة بدمشق، أهمية تعزيز الشراكات الدولية، مستعرضاً المشاريع المستقبلية في مجالات السكك الحديدية والجسور.
ونوه الوزير بدر بمذكرتي التفاهم الموقعة بين سوريا وشركة CMA CGM الفرنسية، بهدف إنشاء وتشغيل موانئ جافة في كل من المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، والمنطقة الحرة في عدرا بريف دمشق، إضافة للتعاون مع شركة محطة حاويات اللاذقية الدولية في مجال نقل الحاويات من مرفأ اللاذقية إلى المرافئ الجافة في عدرا وحسياء وحلب عبر السكك الحديدية.
من جانبه، أوضح فيفر أن هذا اللقاء يندرج ضمن اجتماعات تحضيرية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وبحث مشاركة الشركات الفرنسية في مشاريع النقل المستقبلية، مؤكداً اهتمامها بالمساهمة في جهود التنمية وإعادة الإعمار.
وتعمل وزارة النقل السورية على تنفيذ مشاريع استراتيجية لتطوير البنى التحتية وتعزيز خدمات النقل، بالتوازي مع توسيع التعاون الدولي واستقطاب الاستثمارات الداعمة لجهود التعافي والتنمية الاقتصادية.