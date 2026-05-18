وزيرا الأشغال والإسكان السوري والسعودي يبحثان تعزيز التعاون العمراني وتطوير التخطيط الحضري

باكو-سانا

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق، اليوم الإثنين، مع وزير البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية ماجد الحقيل، آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية والتخطيط العمراني.

وأكد الجانبان خلال اللقاء، الذي عقد على هامش أعمال المنتدى الحضري العالمي الذي انطلقت أعماله أمس الأحد في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان، عمق العلاقات الأخوية التي تجمع سوريا والسعودية، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم جهود التنمية والتعافي وإعادة الإعمار.

وتطرق اللقاء إلى الدعم الذي قدمته المملكة للشعب السوري في المجالات الإنسانية والتنموية، إلى جانب بحث فرص التعاون المستقبلي في قطاعات الإسكان والتطوير الحضري والاستثمار العمراني، وسبل الاستفادة من التجارب الحديثة في مجالات المدن الذكية والتحول الحضري، في ظل ما تشهده المنطقة من تحولات تنموية متسارعة.

وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم إطارية بين الجانبين، لتعزيز التعاون المستقبلي، وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط الحضري، والإسكان، والتنمية المستدامة، بما يسهم في دعم جهود التطوير العمراني، ورفع كفاءة العمل المؤسسي في البلدين.

وتشارك سوريا في أعمال المنتدى الحضري العالمي الثالث عشر (WUF13)، الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل UN-Habitat)، بمشاركة الوزراء والمسؤولين المعنيين بالتنمية الحضرية والإسكان من مختلف دول العالم، وذلك تحت شعار “الإسكان العالمي: مدن ومجتمعات آمنة ومرنة”.