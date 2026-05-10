الصليب الأحمر اللبناني يسحب جثامين 5 قتلى في النبطية بينهم 3 سوريين

بيروت-سانا

أعلن الصليب الأحمر اللبناني أن فرق الإسعاف التابعة له تمكنت من سحب جثامين 5 أشخاص قتلوا في الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان خلال الأيام الماضية.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم الأحد، أن فرق الإسعاف في الصليب الأحمر اللبناني من مركز النبطية وبعد أكثر من 9 أيام من الانتظار للحصول على الإذن بالدخول، تمكنت من سحب جثامين عائلة سورية مؤلفة من الأب والزوجة وابنهما، وكانت داخل سيارة استُهدفت على طريق ميفدون – زوطر – وادي كفردجال منذ أيام، وبقيت داخل السيارة منذ يوم الاستهداف وسط تعذر الوصول إليها طوال الأيام الماضية.

كما تمكن فريق الصليب الأحمر اللبناني من سحب جثمان قتيل قتل بغارة من مسيّرة على مزرعته على طريق شوكين –النبطية الفوقا.

وتم سحب جثمان قتيل آخر في بلدة ميفدون ونقلت الجثامين إلى مشفى “النجدة الشعبية” في النبطية.

وكان ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب ستة آخرون في وقت سابق اليوم جراء غارات إسرائيلية على بلدات وقرى جنوب لبنان.

وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار منذ الـ 17 من نيسان الماضي، وتستهدف القرى والبلدات اللبنانية.