الشيباني: الحوار السياسي مع الاتحاد الأوروبي في بروكسل خطوة تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات

بروكسل-سانا

أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني أن مشاركة سوريا اليوم في بروكسل بإطلاق الحوار السياسي رفيع المستوى مع الشركاء الأوروبيين، تمثل خطوة مهمة تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات والتعاون القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وقال الوزير الشيباني في منشور عبر حسابه على منصة “إكس”: إن هذا الحوار يكتسب أهمية كبيرة لسوريا اليوم، مع بدء مرحلة التعافي الاقتصادي وتعزيز الشراكات بعد رفع العقوبات، بما يفتح آفاقاً جديدة لإنعاش السوق السوري، جذب الاستثمارات، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية.

وأضاف الوزير الشيباني: إن هذا المسار سيسهم في ترسيخ مكانة سوريا كشريك رئيسي للاتحاد الأوروبي في المنطقة، انطلاقاً من موقعها الجيوسياسي والجغرافي المحوري، ودورها الطبيعي كحلقة وصل اقتصادية وتجارية بين الشرق والغرب.

وكان الوزير الشيباني والوفد المرافق له، شارك اليوم ‏في الجلسة الافتتاحية لأعمال الحوار السياسي رفيع المستوى ‏بين الجمهورية العربية السورية والاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وعقد الوزير الشيباني على هامش الأعمال لقاءً ثنائياً مع المفوضة الأوروبية دوبرافكا شويسا، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، ‏كما التقى مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المجلس ‏الأوروبي للعلاقات الخارجية جوليان بارنز دايسي، ووزير ‏خارجية الدانمارك لارس لوك راسموسن، ووزير خارجية قبرص كونستانتينوس كومبوس، وبحث معهم ‏آفاق التعاون بين سوريا والاتحاد الأوروبي، ودعم جهود الاستقرار في سوريا‎.‎