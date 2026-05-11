وزير الداخلية يبحث مع السفير الإماراتي بدمشق سبل تطوير التعاون المشترك

دمشق-سانا

بحث وزير الداخلية أنس خطاب، اليوم الإثنين، مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية العربية السورية حمد راشد بن علوان الحبسي، والوفد المرافق له أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزه.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المتبادلة ويرسخ الروابط الأخوية.

حضر اللقاء من جانب وزارة الداخلية مدير إدارة التعاون الدولي العقيد عبد الرحيم جبارة، كما حضره ممثل عن إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين.