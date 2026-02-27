وزيرة الشؤون الاجتماعية تشارك في جلسة دولية رفيعة تبحث أجندة المرأة والسلام والأمن

جنيف-سانا

شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات كـ “ضيفة خاصة” في جلسة رفيعة المستوى دعت إليها منظمة انتر بيس بحضور الرئيس والمدير التنفيذي ايتنديه كاكاما بالشراكة مع منظمة أبطال المساواة بين الجنسين الدولية، وذلك بحضور عدد من ممثلي المنظمات الدولية وسفراء البعثات الدائمة في جنيف لكل من بلجيكا والسويد وفنلندا وبريطانيا واليونان.

كما شارك في الجلسة عدة منظمات دولية من بينها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، واللجنة الحكومية الدولية، والصندوق العالمي للاستجابة، ومؤسسة جنيف الدولية لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية.

وناقشت الجلسة مدى ملاءمة أجندة «المرأة والسلام والأمن» بوصفها أداة تحليلية وخارطة طريق نحو حوكمة شاملة، وتعافٍ اجتماعي، وتحقيق سلام مستدام.

وأكدت الوزيرة قبوات خلال مداخلتها على الأدوار الحيوية التي اضطلعت بها المرأة السورية في بناء السلام وقيادة المجتمع خلال مراحل النزاع، مشددةً على أهمية الدور الذي ينبغي أن تقوم به الجهات الدولية في دعم المقاربات المحلية وتعزيز المبادرات الوطنية المستندة إلى احتياجات المجتمع السوري.