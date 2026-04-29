نائب الرئيس الفلسطيني: نؤكد دعم وحدة الأراضي السورية وتعزيز العلاقات الثنائية

دمشق-سانا

أكد نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ دعمه لوحدة الأراضي السورية، مشدداً على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين فلسطين وسوريا بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وقال الشيخ في منشور على منصة X: التقيت اليوم الأربعاء في العاصمة السورية دمشق فخامة الرئيس السوري أحمد الشرع وتباحثنا في آخر التطورات في المنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين فلسطين وسوريا بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وأضاف: إنه أكد خلال اللقاء موقف القيادة الفلسطينية الثابت في دعم وحدة الأراضي السورية، كما وضع الرئيس الشرع في صورة آخر المستجدات في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

واستقبل الرئيس أحمد الشرع في وقت سابق اليوم في قصر الشعب وفداً فلسطينياً برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.