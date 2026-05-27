وزير الأوقاف: الحجاج السوريون يواصلون استكمال مناسكهم بأمن ‏وطمأنينة

مكة المكرمة- سانا
أكد وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري أن الحجاج السوريين أدوا مناسك الحج لهذا العام في أجواء اتسمت بالأمن والتنظيم والطمأنينة، مشيراً إلى متابعة وزارة الأوقاف مختلف الجوانب الخدمية والتنظيمية منذ انطلاق الرحلات وحتى وصول الحجاج إلى المشاعر المقدسة في مكة المكرمة.
وبيّن الوزير شكري أن إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف تابعت منذ انطلاق أولى الرحلات وحتى وصول الحجاج إلى المشاعر المقدسة مختلف الجوانب الميدانية والتنظيمية والخدمية، وعملت على توفير الخدمات الإرشادية والطبية بما يضمن سلامة الحجاج وراحتهم، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، وقد اتسمت عملية تصعيد الحجاج إلى مشعر منى بالانسيابية والتنظيم، بمشاركة مختلف الجهات المعنية، ضمن خطط تشغيلية وتنظيمية متكاملة.
ولفت الوزير شكري في كلمة من رحاب بيت الله الحرام في مكة المكرمة إلى أن الحجاج السوريين يواصلون استكمال ما تبقى من مناسكهم، بما في ذلك رمي الجمرات وطواف الإفاضة وسائر الشعائر المباركة، في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة والتنظيم.
وتقدّم الوزير شكري ، بالتهاني والتبريكات إلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى الشعب السوري، وإلى الرئيس أحمد الشرع، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة على سوريا بالأمن والاستقرار والخير والبركات.
كما شكر وزير الأوقاف المملكة العربية السعودية على ما تبذله من جهود كبيرة في خدمة ضيوف الرحمن، وما وفرته من تنظيم ورعاية وتسهيلات أسهمت في نجاح موسم الحج لهذا العام.
يذكر أن العدد الإجمالي للحجاج السوريين الذين تم تفويجهم لهذا الموسم بلغ 24 ألفاً و500 حاج وحاجّة، وذلك عبر عدة مطارات، منها مطارا دمشق وحلب الدوليان، بعد أن تمت زيادة الحصة المخصصة لسوريا بمقدار ألفي تأشيرة حج إضافية.