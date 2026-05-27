وزير الأوقاف: الحجاج السوريون يواصلون استكمال مناسكهم بأمن ‏وطمأنينة

مكة المكرمة- سانا‏

أكد وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري أن الحجاج السوريين ‏أدوا مناسك الحج لهذا العام في أجواء اتسمت بالأمن والتنظيم والطمأنينة، ‏مشيراً إلى متابعة وزارة الأوقاف مختلف الجوانب الخدمية والتنظيمية منذ ‏انطلاق الرحلات وحتى وصول الحجاج إلى المشاعر المقدسة في مكة ‏المكرمة‎.

وبيّن الوزير شكري أن إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف تابعت منذ ‏انطلاق أولى الرحلات وحتى وصول الحجاج إلى المشاعر المقدسة مختلف ‏الجوانب الميدانية والتنظيمية والخدمية، وعملت على توفير الخدمات ‏الإرشادية والطبية بما يضمن سلامة الحجاج وراحتهم، وتمكينهم من أداء ‏مناسكهم بكل يسر وسهولة، وقد اتسمت عملية تصعيد الحجاج إلى مشعر منى ‏بالانسيابية والتنظيم، بمشاركة مختلف الجهات المعنية، ضمن خطط تشغيلية ‏وتنظيمية متكاملة‎.‎

ولفت الوزير شكري في كلمة من رحاب بيت الله الحرام في مكة المكرمة إلى أن الحجاج السوريين يواصلون استكمال ما تبقى ‏من مناسكهم، بما في ذلك رمي الجمرات وطواف الإفاضة وسائر الشعائر ‏المباركة، في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة والتنظيم‎.‎

وتقدّم الوزير شكري ، ‏بالتهاني والتبريكات إلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى الشعب السوري، ‏وإلى الرئيس أحمد الشرع، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله أن يعيد ‏هذه المناسبة على سوريا بالأمن والاستقرار والخير والبركات‎.‎

كما شكر وزير الأوقاف المملكة العربية السعودية على ما تبذله من جهود ‏كبيرة في خدمة ضيوف الرحمن، وما وفرته من تنظيم ورعاية وتسهيلات ‏أسهمت في نجاح موسم الحج لهذا العام‎.‎

يذكر أن العدد الإجمالي للحجاج السوريين الذين تم تفويجهم لهذا الموسم بلغ ‌‏‌‏‌‏24 ألفاً و500 حاج وحاجّة، وذلك عبر عدة مطارات، منها مطارا دمشق ‌‏وحلب الدوليان، بعد أن تمت زيادة الحصة المخصصة لسوريا بمقدار ألفي ‌‏‌‏تأشيرة حج إضافية.‏