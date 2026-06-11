الشؤون الاجتماعية تبحث مع اليونيسف آليات تعزيز الحماية الاجتماعية

دمشق-سانا



بحثت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال اجتماع ضم ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” ومديري الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات، سبل العمل لتعزيز الحماية الاجتماعية.

وأوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أن الاجتماع تناول عرض ومناقشة برنامج الحماية الاجتماعية وسبل العيش المتكامل (2026-2027)، الذي يهدف إلى الاستجابة للتحديات الإنسانية وبناء نظام حماية اجتماعي وطني مستدام يراعي احتياجات الأطفال والأسر الأكثر هشاشة.

وتعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفق رؤية لا تقتصر على الاستجابة للاحتياجات الآنية، بل تشمل بناء أنظمة وطنية مستدامة وأكثر كفاءة، تنسجم مع خطتها الاستراتيجية للأعوام 2026 – 2028 التي أطلقتها في آذار الماضي.