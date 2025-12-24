وزير المالية يبحث مع السفير الكندي التعاون في مجالات المشاريع الصغيرة والتمويل العقاري

دمشق-سانا

بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع السفير الكندي في دمشق غريغوري غاليغان، سُبل الدعم الفني وبناء القدرات التي يمكن أن تقدمها كندا في مجالات المالية العامة والقطاع المالي، وخاصة على صعيد تجربة كندا في التمويل العقاري الميّسر، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتطرق الوزير برنية خلال لقائه السفير الكندي في مقر الوزارة، إلى فرص الاستفادة من التجربة الكندية في مجال التعليم والتغطية الصحية والخدمات الأساسية وبرامج دعم القطاع الخاص.

وجرى ضمن اللقاء اقتراح ترتيب ورشات عمل للمستثمرين الكنديين في سوريا، بالتنسيق مع قطاع الأعمال السوري الكندي، وغرف التجارة والصناعة ووزارة الاقتصاد والصناعة وهيئة الاستثمار.

بدوره أكد السفير غاليغان اهتمام الحكومة الكندية بتقديم الدعم اللازم لسوريا، في سبيل نجاح مسيرة التعافي وترسيخ الاستقرار وتقدم جهود إعادة الإعمار.

وكانت الحكومة الكندية، أعلنت في الـ 5 من كانون الأول الحالي، رفع العقوبات عن سوريا، وإزالة اسمها، من قائمة الدول الراعية للإرهاب، في أعقاب الجهود التي تبذلها الحكومة السورية لتعزيز استقرار سوريا، لافتة إلى أن خطواتها بإزالة العقوبات عن سوريا، تتماشى مع قرارات اتخذها حلفاؤها مؤخراً، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة.